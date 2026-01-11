恐有颱風生成！吳德榮：「1月颱」侵台未曾發生影響待觀察

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，今各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。明白天起至周五各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升。本報資料照片
恐有颱風生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，各國模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台，未曾發生過。但對台灣是否會有間接影響？各國模擬還在調整應續觀察。

吳德榮指出，今晨雖有冷空氣南下，但因輻射冷卻效應減弱，低溫不降反升。中南部仍有較強的輻射冷卻，截至上午5時12分，本島縣市平地的最低氣溫依序為：雲林(古坑鄉)9.0度，嘉義(竹崎鄉)9.1度，臺南(楠西區)9.2度，南投(名間鄉)9..3度。今晨各地區平地的最低氣溫約在9至13度。

吳德榮表示，今各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大，今晚、明晨因輻射冷卻加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。今日各地區氣溫如下：北部10至20度、中部9至23度、南部10至24度及東部13至20度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明(12日)白天起至周五(16日)各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因輻射冷卻偏強，連日的早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。周六(17日)東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

