廣角鏡／200隻恐龍爭最速王

聯合報／ 記者郭韋綺
記者劉學聖／攝影
記者劉學聖／攝影

高雄國家體育場昨天上午舉辦富邦馬拉松賽，打頭陣的「最速恐龍爭霸賽」集結超過200隻大小恐龍分組競速，在150公尺跑道上展開趣味十足的競跑。參賽者穿恐龍裝全力衝刺，有人歪頭晃腦衝第一，有人受裝備影響，邁不開步伐成了最後一名，畫面妙趣橫生。

高雄 馬拉松 恐龍 體育

