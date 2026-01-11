聽新聞
0:00 / 0:00

台南黃金海岸瞄準全齡觀光！自行車道串聯雙博館、高雄興達港

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市黃金海岸沙灘，是看夕陽吹海風的好去處。圖／台南市觀旅局提供
台南市黃金海岸沙灘，是看夕陽吹海風的好去處。圖／台南市觀旅局提供

台南南區黃金海岸與高雄茄萣相鄰，有長達5公里海岸線沙灘，夕照沙灘有如黃金般閃亮而聞名。市府爭取黃金海岸海洋新樂園建設重新打造門戶意象、打造全齡化空間，串聯喜樹、小美軍沙灘至二仁溪，有步道、休憩節點、觀夕廣場，並串聯「雙博物館自行車道」，前往興達港沿途欣賞風景享受美食。

觀旅局說，黃金海岸海洋新樂園建設項目，改善原本不明顯入口，打造喜樹節點入口廣場，強化黃金海岸視覺辨識度；同時興建無邊際沙灘全齡化公園，提供步道、休憩節點及優化空間，滿足不同年齡層需求。

同時更新老舊沖洗設施並增設景觀廁所，廊帶南側牆面美化與夜間光環境營造，提升旅遊品質，也引入智慧海灘安全科技管理，透過科技監控確保遊客安全。整體串聯喜樹、小美軍沙灘至二仁溪，形成完整遊憩廊帶。

沿著黃金海岸有「雙博物館自行車道」，總長約40公里，由台灣歷史博物館串聯到奇美博物館，前段經由安平的王城路、健康路，串聯安平古堡、億載金城、林默娘公園及運河等歷史景點，後段沿線經黃金海岸自行車道及二仁溪堤頂道路。

觀旅局表示，黃金海岸遊客中心設有YouBike租賃站，可一路騎到高雄茄萣興達港，沿途欣賞海岸風光，加上南區近年來碳佐麻里新興園區、誠品生活百貨進駐，喜樹灣裡市地重劃工程開發及滯洪池抽水站完工，有助帶動地方發展。

台南 高雄 沙灘 觀光 YouBike 興達港 景點

延伸閱讀

台版邁阿密 台南黃金海岸串聯雙博自行車道一路騎到興達港

曾是台南最大蚊子館 南區黃金海岸「船屋」4月重啟營運

軍方鑑定結果出爐！澎湖西嶼沙灘驚見飛機殘骸 外殼有簡字「不是F-16」

落海貨櫃1只擱淺沙灘移置基隆港 餘26只下落不明漁船注意閃避

相關新聞

愈晚愈冷！ 北北基8縣市恐跌破10度 一路凍到周日早上

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(10日)晚至明(11日)上午北部、東北...

天氣將回暖？鄭明典1張圖說明：大尺度冷空氣有往北撤退趨勢

天氣型態要變了。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，受到強冷北方空氣影響的機率降低了。

新聞眼／輔具補助悖離現實 淪無效藥方

台灣正式邁入超高齡社會，長照三點○也宣布自今年上路，政府端出輔具新制，看似加碼照顧失能者，但補助金額杯水車薪，計算傳統輔...

輔具補助難滿足需求 違規醫材橫行

網路上低價違規醫材橫行，該現象早已存在多年，衛福部食藥署雖啟動稽查，半年抓六百多件，仍難以消弭市場需求，專家直指，無論是...

台南黃金海岸瞄準全齡觀光！自行車道串聯雙博館、高雄興達港

台南南區黃金海岸與高雄茄萣相鄰，有長達5公里海岸線沙灘，夕照沙灘有如黃金般閃亮而聞名。市府爭取黃金海岸海洋新樂園建設重新...

改善客運業 學者：別再無差別補貼

客運業不斷萎縮，公路局今年啟動近卅年來規模最大的一次路網瘦身調整計畫。對此，第一線客運業者多持觀望態度；交通學者則認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。