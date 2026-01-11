台南黃金海岸瞄準全齡觀光！自行車道串聯雙博館、高雄興達港

台南南區黃金海岸與高雄茄萣相鄰，有長達5公里海岸線沙灘，夕照沙灘有如黃金般閃亮而聞名。市府爭取黃金海岸海洋新樂園建設重新打造門戶意象、打造全齡化空間，串聯喜樹、小美軍沙灘至二仁溪，有步道、休憩節點、觀夕廣場，並串聯「雙博物館自行車道」，前往興達港沿途欣賞風景享受美食。

觀旅局說，黃金海岸海洋新樂園建設項目，改善原本不明顯入口，打造喜樹節點入口廣場，強化黃金海岸視覺辨識度；同時興建無邊際沙灘全齡化公園，提供步道、休憩節點及優化空間，滿足不同年齡層需求。

同時更新老舊沖洗設施並增設景觀廁所，廊帶南側牆面美化與夜間光環境營造，提升旅遊品質，也引入智慧海灘安全科技管理，透過科技監控確保遊客安全。整體串聯喜樹、小美軍沙灘至二仁溪，形成完整遊憩廊帶。

沿著黃金海岸有「雙博物館自行車道」，總長約40公里，由台灣歷史博物館串聯到奇美博物館，前段經由安平的王城路、健康路，串聯安平古堡、億載金城、林默娘公園及運河等歷史景點，後段沿線經黃金海岸自行車道及二仁溪堤頂道路。

觀旅局表示，黃金海岸遊客中心設有YouBike租賃站，可一路騎到高雄茄萣興達港，沿途欣賞海岸風光，加上南區近年來碳佐麻里新興園區、誠品生活百貨進駐，喜樹灣裡市地重劃工程開發及滯洪池抽水站完工，有助帶動地方發展。