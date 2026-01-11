劉珒鋼琴獨奏會 早鳥優惠

備受國際矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu）將於今年四月帶來全新「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」。這次演出不僅象徵她時隔兩年重返台灣的成長與蛻變，更將以更為深刻的音樂視野，詮釋浪漫樂派的經典鉅作。早鳥限時優惠即日起開放搶先購買，購票最低可享八五折。

劉珒在二○一五年國際蕭邦鋼琴大賽，以充滿詩意與色彩的音樂語彙驚豔評審與樂壇，榮獲第三名，賽事期間更同時獲頒馬祖卡獎，並在波蘭國家廣播電台舉行的聽眾票選活動中，獲得最受歡迎獎。

劉珒鋼琴獨奏會今年四月廿八日重返台灣，登上國家音樂廳舞台。早鳥優惠於udn售票網獨家開賣。更多訊息，請隨時關注瘋表演粉團及官網。大宗購票02-26491689分機1。