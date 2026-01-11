聽新聞
0:00 / 0:00
劉珒鋼琴獨奏會 早鳥優惠
備受國際矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu）將於今年四月帶來全新「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」。這次演出不僅象徵她時隔兩年重返台灣的成長與蛻變，更將以更為深刻的音樂視野，詮釋浪漫樂派的經典鉅作。早鳥限時優惠即日起開放搶先購買，購票最低可享八五折。
劉珒在二○一五年國際蕭邦鋼琴大賽，以充滿詩意與色彩的音樂語彙驚豔評審與樂壇，榮獲第三名，賽事期間更同時獲頒馬祖卡獎，並在波蘭國家廣播電台舉行的聽眾票選活動中，獲得最受歡迎獎。
劉珒鋼琴獨奏會今年四月廿八日重返台灣，登上國家音樂廳舞台。早鳥優惠於udn售票網獨家開賣。更多訊息，請隨時關注瘋表演粉團及官網。大宗購票02-26491689分機1。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言