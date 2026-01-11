聽新聞
公路客運衰退 啟動路網大瘦身

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
因應客運市場長期衰退，交通部公路局啟動近30年來規模最大的一次路網瘦身調整計畫。圖／聯合報系資料照片
因應客運市場長期衰退，交通部公路局啟動近卅年來規模最大的一次路網瘦身調整計畫，包括基隆、桃園、新竹、台中等中短途區域路線整併和優化，評估合併、增設或調整班次的可能性，預計今年底之前完成。

據統計，去年一月到十月公路客運收入，相較疫情前同期，銳減約百分之卅八，客運業者面臨長期低搭乘與成本壓力下，不少客運公司已縮減營運或停駛路線，營運彈性受到考驗。

公路局運輸組長梁郭國說，國道客運自疫情以來運量明顯下滑，西部地區又面臨高鐵、台鐵等軌道運具競合影響，如何提升整體經營效率成為當前重要課題，而今年將從國道客運路網優化著手。

梁郭國說，許多國道客運路線與停靠站位，都是廿到卅年前規畫的，不符現行需求，因此會啟動短、中、長的路廊規畫檢討，包括台北至基隆、桃園、台中、台南、高雄等，評估合併、增設或調整班次的可能性。

公路局舉例，台北至高雄過去曾有三、四家業者經營，但在軌道運輸競合下，班次與路線整併，目前由統聯與和欣共同營運，整併後業者可減少重複班次，民眾仍有足夠班次可搭乘。東部路線整併也已完成，台北至花蓮原本有三條客運路線，已整併為一條，目前由葛瑪蘭客運營運，僅於假日行駛，未來將視需求調整班次與路線。

梁郭國說，去年針對中長途路線整併影響最大的就屬國光客運，其十四條路線整併後，目前班次發車都正常，民眾也無不良反應，對國光客運而言每月可省一千多萬元。

公路局表示，公路客運路線目前共四九一條，其中國道客運一四○條、一般公路客運三五一條，其中九○二六台北至基隆、九○○五台北至桃園等二條路線是後續重點討論的路線，二條路線皆是尖峰人潮多，離峰人極少，將視業者經營量能與民眾需求，尋找解方。

