新聞眼／輔具補助悖離現實 淪無效藥方

聯合報／ 本報記者翁唯真陳雨鑫
許多民眾在網路上購買來路不明的輪椅，安全堪慮。示意圖，非新聞當事人。記者許正宏／攝影
台灣正式邁入超高齡社會，長照三點○也宣布自今年上路，政府端出輔具新制，看似加碼照顧失能者，但補助金額杯水車薪，計算傳統輔具三年補助四萬元，或今年七月起上路智慧科技輔具補助三年六萬元，每個月最高補助近一千七百元，若非是經濟無虞的長照家庭，都得在生活中做出取捨，凸顯制度與現實悖離。

需購入輔具的家庭，大多是家人不幸中風、心肌梗塞，或意外事故等，家人一方面得憂心醫療、另一方面又得購齊輔具，輔具補助制度複雜，不同品項有不同補助方式，有的僅能買斷、有的僅能租賃，三年四萬或六萬的補助，光選用一台移位機，額度就可能用滿。

嫌麻煩又想省荷包，民眾就會往二手輔具市場中淘寶，但臉書社團交換輔具醫材，又或是各縣市輔具中心的品項不一定齊全，最終仍得走向自費購買，又得面臨「性價比」的課題。

衛福部推估，今年失能人口將多達七十七萬多人，十年後將暴增至一一五點七萬人，需要輔具者可預期增加。當市場上合格有認證的醫材，變成民眾負擔不起的選項，民眾自然轉向便宜、取得快速、看似堪用的違規醫材。

目前衛福部推動的租賃制度，看似要打破該問題，但補助金額有限，使其成為無效解方。

當市場上需求還在，商家永遠都有辦法提供貨源，衛福部除了該檢討補助是否成為裝飾品，也該協助長照家庭媒合所需資源，無論是二手輔具或是各項可運用的補助，同時也該遏止劣質醫材於網路上販售，讓長照家庭能妥適被照顧。

長照 輔具 衛福部 醫材

延伸閱讀

相關新聞

愈晚愈冷！ 北北基8縣市恐跌破10度 一路凍到周日早上

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(10日)晚至明(11日)上午北部、東北...

天氣將回暖？鄭明典1張圖說明：大尺度冷空氣有往北撤退趨勢

天氣型態要變了。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，受到強冷北方空氣影響的機率降低了。

新聞眼／輔具補助悖離現實 淪無效藥方

台灣正式邁入超高齡社會，長照三點○也宣布自今年上路，政府端出輔具新制，看似加碼照顧失能者，但補助金額杯水車薪，計算傳統輔...

輔具補助難滿足需求 違規醫材橫行

網路上低價違規醫材橫行，該現象早已存在多年，衛福部食藥署雖啟動稽查，半年抓六百多件，仍難以消弭市場需求，專家直指，無論是...

台南黃金海岸瞄準全齡觀光！自行車道串聯雙博館、高雄興達港

台南南區黃金海岸與高雄茄萣相鄰，有長達5公里海岸線沙灘，夕照沙灘有如黃金般閃亮而聞名。市府爭取黃金海岸海洋新樂園建設重新...

改善客運業 學者：別再無差別補貼

客運業不斷萎縮，公路局今年啟動近卅年來規模最大的一次路網瘦身調整計畫。對此，第一線客運業者多持觀望態度；交通學者則認為，...

