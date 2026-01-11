輔具補助難滿足需求 違規醫材橫行

網路上低價違規醫材橫行，該現象早已存在多年，衛福部食藥署雖啟動稽查，半年抓六百多件，仍難以消弭市場需求，專家直指，無論是傳統輔具三年四萬的補助，又或是今年七月即將上路的智慧科技輔具租賃，有三年六萬的補助，都難以滿足民眾需求，才使低價劣質醫材橫行。

物理治療師張詠家表示，醫材亂象背後成因多元，一是電商平台及食藥署沒有落實把關責任，放任違規業者上架產品，民眾若是自國外網站購入，海關也沒有任何把關機制；第二項原因是目前國內的合格醫材，價格愈來愈高，政府雖然有補助政策，但跟不上物價，即使後續要推動輔具租賃制，對民眾的誘因也高度不足。

張詠家說，傳統的輔具補助為三年四萬元，以一位中風患者為例，半癱仍具有行動能力，所需的輔具項目，可能會有輪椅、洗澡椅、減壓氣墊、助行器等，一般戶最多能獲得二萬八千元的補助，其餘仍需自掏腰包。如果嚴重度更高，像意外引起的脊椎損傷，需高背型輪椅，一台售價六萬起跳，購買一項就會用完所有補助。

今年七月起，政府推動「智慧科技輔具租賃」，三年補助六萬。張詠家說，傳統輔具補助與智慧科技輔具租賃採「擇一補助」，未來如果民眾選擇補助一般鐵製輪椅或洗澡椅，就無法搭配科技輔具，制度高度考驗長照家庭的「選配能力」，事前還得先搞清楚補助制度。

張詠家說，當補助項目無法滿足長照家庭需求時，民眾選擇低價醫材，完全是可預期的事。她認為，衛福部應先評估兩類補助項目能否彈性搭配，後續則研議能否調升補助金額，呼應物價上漲，同時也得宣傳使用違規醫材的風險，才能避免失能家庭再次受傷。

身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，醫療輔具之所以稱之為「醫材」，正因其關乎使用者的健康與安全，輔具有政府補助與二手租借兩大管道，補助金額每年固定，民眾可依需求配置；此外，各地也提供二手輔具租借服務，輪椅、拐杖、氣墊床等多數可免費或低價租用，只是欠缺宣傳，多數民眾不曉得有其資源。

衛福部長照司副司長吳希文表示，長照輔具申請對象須經評估符合失能第二至第八級，包括六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民及身心障礙者，可依身體功能與實際需求，在傳統或智慧科技兩類輔具中擇一使用，未來也會加以宣傳補助方式。