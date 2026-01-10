台灣未來帳戶擬由勞保局管理、基金局經營 勞動部這麼說

立法院12日將舉行社福衛環、財政委員會聯席會議，審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。有關草案擬由勞動部勞保局負責該帳戶之收支、保管，由勞動部基金運用局處理帳戶運用、經營及管理，勞動部回應，並尊重權責主管機關意見及立院審議結果。

勞動部書面報告表示，兒童與少年是國家未來發展的關鍵資產，勞動部對於少子女化問題向為重視，針對在野黨委員提案建置「台灣未來帳戶」制度，敬表欽佩。

勞動部提及，草案第10條及第11條條文內容，針對「台灣未來帳戶」之收支、保管等業務，明定由主管機關委託勞動部勞工保險局辦理；帳戶之運用、經營及管理等業務，委託勞動部基金運用局辦理。

勞動部指出，主管機關是否委託，因「台灣未來帳戶」之適用對象、分工架構與作業流程等屬全新增設之帳戶管理，相關制度設計亦牽涉行政人力、經費及資訊系統等執行作業如何有效配套運作，勞動部會審慎評估行政人力量能，並尊重權責主管機關意見及立法院審議結果。

財政部書面報告說明，有關該案總經費上限新台幣4,500億元，以特別預算方式編列，尊重主管機關衛福部及行政院主計總處的意見。至於經費來源得以舉債，且不受「公債法」第5條第7項限制，基於財政紀律考量，非面臨國安或災後等重大情勢，不宜取消年度流量債限規定。

財政部提到，有關該案兒少法定代理人或家長存入「台灣未來帳戶」之自存款，提供綜合所得稅列舉扣除，對於無須繳稅或相對經濟弱勢且無能力自存款之家庭尚無減稅實益，最終僅對相對有能力自存款之高所得家長提供減稅利益，恐造成租稅不公。

財政部補充說明，近年來財政部持續優化所得稅制，大幅減輕民眾租稅負擔，依2023年度綜合所得稅統計資料，有302萬戶(占總申報戶 44%)毋須繳稅，有247萬戶(占總申報戶36%)適用5%稅率，合 80%申報戶適用稅率5%或免繳稅。

至於該案提供免納贈與稅額度之計算，財政部擔憂，也僅對高所得或高財富家長有利。家長將其自有款項存入「台灣未來帳戶」，依遺產及贈與稅法規定，屬家長對帳戶開戶人之贈與，按現行贈與稅納稅義務人，每年得自贈與總額中減除免稅額244萬元，對一般家長已足資適用。

財政部指出，有關該案營利事業所得稅規範，企業贊助款直接存入員工子女「台灣未來帳戶」，屬對員工之補助或津貼，可依《所得稅法》核實認列薪資支出或職工福利支出，現行規定已適用。「台灣未來帳戶」基金似屬個人帳戶，非政府設置之特種基金，企業捐贈該帳戶，不宜視為捐贈政府。

財政部表示，依《憲法》第19條所定租稅法律主義，納稅主體、客體及稅捐減免等重要項目，必須以法律明定。該案授權由中央主管機關以法規命令訂定免稅對象及範圍，不符合前揭租稅法律主義。

財政部強調，該案涉及主管機關衛福部就兒童及少年福利措施之整體規劃，宜由衛福部先盤點其現有政策工具，並就施政優先性、社會性及民眾需求殷切程度等通盤審慎評估。