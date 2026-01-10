紙風車喜迎「重量級觀眾」 媽祖娘娘駐駕看戲賜福

快訊

中央社／ 台北10日電

紙風車劇團今天在台中外埔舉行2026年首場演出，白沙屯媽祖娘娘無預警地「轉彎」進入彩排現場，停駐於舞台正前方觀看彩排，為劇團及全台孩子送上最溫暖的支持。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天接受中央社電訪時表示，下午彩排時分，白沙屯媽祖鑾轎原本行經大馬路，卻突然折返轉進外埔夜市演出現場。突如其來的神蹟讓台上正投入演出的演員與工作人員驚訝不已，紛紛停下動作合掌感念。轎班人員親切示意：「不用停，媽祖娘娘喜歡看你們演出！」

為了感念媽祖的疼愛，紙風車演員們為娘娘獻上一段活力四射的舞蹈，轎班人員更特地調整鑾轎方向，讓媽祖娘娘坐上紙風車的紅凳子「正對舞台」欣賞。在輕快的音樂與舞蹈中，全場氣氛達到最高潮。彩排結束後，媽祖鑾轎開心地上下搖晃，並輕觸舞台邊緣象徵加持與賜福，隨後才歡快離開。

張敏宜感動地說，劇團與白沙屯媽祖的緣分由來已久。前幾年曾接獲白沙屯拱天宮邀請，卻因檔期仍未成行，「這一定是媽祖娘娘親自來提醒，要我們記得去演出，我們不會忘記。」

張敏宜也表示昨天劇團才確認推出「椅子會」200元小額捐款活動，今天媽祖臨時看戲，平常坐的木頭椅尚未跟上，就坐劇團的紅椅子欣賞，這對劇團來說更是冥冥中的肯定，「我們會繼續為台灣孩子的笑容努力」。

張敏宜說，紙風車368工程今年邁入第20年，這一路走來歷經工作室失火、疫情衝擊等重重難關，全靠社會各界的支持才得以持續前行。今天獲得白沙屯媽祖的「認證」與鼓勵，對劇團而言是新的一年最好的「好彩頭」。

