紙風車喜迎「重量級觀眾」 媽祖娘娘駐駕看戲賜福
紙風車劇團今天在台中外埔舉行2026年首場演出，白沙屯媽祖娘娘無預警地「轉彎」進入彩排現場，停駐於舞台正前方觀看彩排，為劇團及全台孩子送上最溫暖的支持。
紙風車文教基金會執行長張敏宜今天接受中央社電訪時表示，下午彩排時分，白沙屯媽祖鑾轎原本行經大馬路，卻突然折返轉進外埔夜市演出現場。突如其來的神蹟讓台上正投入演出的演員與工作人員驚訝不已，紛紛停下動作合掌感念。轎班人員親切示意：「不用停，媽祖娘娘喜歡看你們演出！」
為了感念媽祖的疼愛，紙風車演員們為娘娘獻上一段活力四射的舞蹈，轎班人員更特地調整鑾轎方向，讓媽祖娘娘坐上紙風車的紅凳子「正對舞台」欣賞。在輕快的音樂與舞蹈中，全場氣氛達到最高潮。彩排結束後，媽祖鑾轎開心地上下搖晃，並輕觸舞台邊緣象徵加持與賜福，隨後才歡快離開。
張敏宜感動地說，劇團與白沙屯媽祖的緣分由來已久。前幾年曾接獲白沙屯拱天宮邀請，卻因檔期仍未成行，「這一定是媽祖娘娘親自來提醒，要我們記得去演出，我們不會忘記。」
張敏宜也表示昨天劇團才確認推出「椅子會」200元小額捐款活動，今天媽祖臨時看戲，平常坐的木頭椅尚未跟上，就坐劇團的紅椅子欣賞，這對劇團來說更是冥冥中的肯定，「我們會繼續為台灣孩子的笑容努力」。
張敏宜說，紙風車368工程今年邁入第20年，這一路走來歷經工作室失火、疫情衝擊等重重難關，全靠社會各界的支持才得以持續前行。今天獲得白沙屯媽祖的「認證」與鼓勵，對劇團而言是新的一年最好的「好彩頭」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言