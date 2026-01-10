今彩539第115009期 頭獎槓龜

快訊

中央社／ 台北10日電

今彩539第115009期開獎，中獎號碼25、11、34、38、26；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎187注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼396，壹獎96注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼6766，壹獎37注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

