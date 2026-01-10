電商平台成違規醫材破口⋯食藥署半年揪逾600件 多為「無照醫材商」

電商平台被詬病是非法醫療器材及輔具販售破口，賣家以低價刊登境外廠商製造，未經國內許可的醫療器材，吸引民眾購買，卻恐讓使用的高齡長者或身障者，人身安全遭受威脅。衛福部食藥署統計，光是去年上半年，協同衛生局查獲網路非法販售醫療器材件數，就高達620件之多，案件全數依法裁罰。

食藥署指出，為防堵未經許可醫療器材於網路流竄，該署除自主巡查外，也密切與電商平台合作，提供關鍵字及巡查邏輯請業者巡查下架違規網頁；若查獲非法販售，移由衛生局依醫療器材管理法裁處，經統計114年上半年已協同衛生局查獲網路違法案件數共620件，違規理由包括未經核准擅自輸入者共11件，無照醫療器材商共494件。

電商平台違規販售的醫材，最常見的包括各式國外輸入輪椅、電療設備等醫材。不過，並非自境外進口的醫材均為非法醫材，如部分罕見疾病患者所需特製輪椅，必須從國外專案進口，有些品項要價高達數十萬至百萬元之間。

食藥署指出，並非所有輪椅都是醫療器材，只有功殘疾人士、病人、不良於行者，用於代步、行動使用的輪椅，才會納維醫療器材管理，呼籲民眾如有醫療器材使用需求，應優先選購國內領有醫療器材許可證，或具登陸字號醫療器材，才能確保使用安全及有效性。

食藥署表示，少數民眾因個人特殊醫療需求，須由國外輸入醫療器材自用者，可檢附醫師開立的診斷證明、僅供自用切結書、產品說明書等文件，像食藥署申請醫療器材供個人自用，經核准後才能輸入使用。