廣角鏡／隨便拍都美 北市多處楓香染紅
有「秋紅樹」之稱的楓香樹因近期低溫不斷，已開始變葉染黃或橙紅。北市公園處表示，至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等地的楓香已變色，隨便拍都很美；中山北路1段至3段楓香也開始變色，預估2周後有美景可賞。園藝工程隊長楊國瑜說，當低溫持續、日夜溫差大且白天日照強，楓香葉越發漂亮。
