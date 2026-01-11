快訊

AI股狂熱何時退燒？策略師預測：今年底前投資泡沫就會終結

廣角鏡／隨便拍都美 北市多處楓香染紅

聯合報／ 記者楊正海

有「秋紅樹」之稱的楓香樹因近期低溫不斷，已開始變葉染黃或橙紅。北市公園處表示，至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等地的楓香已變色，隨便拍都很美；中山北路1段至3段楓香也開始變色，預估2周後有美景可賞。園藝工程隊長楊國瑜說，當低溫持續、日夜溫差大且白天日照強，楓香葉越發漂亮。

台北 低溫

愈晚愈冷！ 北北基8縣市恐跌破10度 一路凍到周日早上

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(10日)晚至明(11日)上午北部、東北...

天氣將回暖？鄭明典1張圖說明：大尺度冷空氣有往北撤退趨勢

天氣型態要變了。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，受到強冷北方空氣影響的機率降低了。

