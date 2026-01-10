陳菁徽不再參與代孕條文審查 陳昭姿抱不平反批綠雙標
代理孕母入法朝野爭論不休，國民黨立委陳菁徽聲明退出代理孕母法條審議，力推代孕入法的民眾黨立委陳昭姿為她抱不平，陳菁徽一再被攻擊，推動代孕法案是圖利，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。那麼民進黨立委王正旭推動癌症修法、百億癌藥基金等，難道不也是圖利自己？
陳昭姿說，大家都看到在周四衛環委員會上，民進黨立委是如何對她個人甚至家庭羞辱與攻擊，若不是有非常人的堅定忍辱的心志，如何持續坐在會議室內討論？更別說陳菁徽一再被攻擊，推動代孕法案是圖利自己的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。
陳昭姿說，她完全能理解陳菁徽會做出如此聲明時的痛心程度。陳菁徽從醫師角度，看到且說出病人的需求而已，試問哪一位醫師在他們專業裡，不是無時無刻在「圖利」病人呢？
陳昭姿說，若按照民進黨口中的標準「推動法案是圖利醫師自己」，那麼民進黨立委王正旭推動癌症修法、百億癌藥基金等，難道不也是圖利自己？民進黨不該如此雙標，為反對而反對、口不擇言。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言