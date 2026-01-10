陳菁徽不再參與代孕條文審查 陳昭姿抱不平反批綠雙標

代理孕母入法朝野爭論不休，國民黨立委陳菁徽聲明退出代理孕母法條審議，力推代孕入法的民眾黨立委陳昭姿為她抱不平，陳菁徽一再被攻擊，推動代孕法案是圖利，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。那麼民進黨立委王正旭推動癌症修法、百億癌藥基金等，難道不也是圖利自己？

陳昭姿說，大家都看到在周四衛環委員會上，民進黨立委是如何對她個人甚至家庭羞辱與攻擊，若不是有非常人的堅定忍辱的心志，如何持續坐在會議室內討論？更別說陳菁徽一再被攻擊，推動代孕法案是圖利自己的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。

陳昭姿說，她完全能理解陳菁徽會做出如此聲明時的痛心程度。陳菁徽從醫師角度，看到且說出病人的需求而已，試問哪一位醫師在他們專業裡，不是無時無刻在「圖利」病人呢？

陳昭姿說，若按照民進黨口中的標準「推動法案是圖利醫師自己」，那麼民進黨立委王正旭推動癌症修法、百億癌藥基金等，難道不也是圖利自己？民進黨不該如此雙標，為反對而反對、口不擇言。