今彩539第115009期開獎

中央社／ 台北10日電

今彩539第115009期開獎，中獎號碼25、11、34、38、26。3星彩中獎號碼396，4星彩中獎號碼6766。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

