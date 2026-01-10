愈晚愈冷！ 北北基8縣市恐跌破10度 一路凍到周日早上

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(10日)晚至明(11日)上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

氣象署也針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，發布黃色燈號(寒冷)，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

【中央社／台北10日電】

中央氣象署今天表示，因大陸冷氣團南下，明天清晨苗栗以北、宜蘭及金門地區將有局部10度以下低溫，今晚至12日清晨西半部及東北部低溫約11至13度，提醒民眾注意保暖。

氣象署傍晚更新低溫特報，今天晚間至明天上午受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，低溫黃色燈號地區包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今晚至12日清晨受大陸冷氣團南下影響，北部、東北部偏冷，其他地區早晚也冷，西半部、東北部低溫約11至13度，花東地區約15度；高溫部分，北部、東北部明天15至17度，花東地區約18至19度，中南部約21到23度。

至於降雨部分，張承傳表示，今晚至明天清晨水氣稍微多一些，花東地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島可能有零星降雨；明天白天後水氣逐漸減少，降雨僅剩東半部局部地區，全台其他地區皆為多雲到晴。

張承傳也說，12日白天雖然因冷氣團減弱，氣溫稍回升；但13、14日起東北季風增強，加上輻射冷卻影響，清晨溫度偏低，尤其14日輻射冷卻效應明顯，中部以北、東北部低溫約11至13度，南部及花東約15度。

不過，13日之後的白天，北部高溫將回升至20到22度，中南部約24至25度，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

張承傳表示，15日之後東北季風減弱，氣溫慢慢回升，但中部地區還是有些輻射冷區，包含中部及北部竹苗的低溫可能還是比較低，約11到13度，其他地區包含桃園以南、台北市、東半部、南部低溫約15至18度。

張承傳說，高溫的部分則持續回升，北部約22到24度，東南部約25至26度。17日將有東北季風再增強，屆時將會再轉涼。

氣象署表示，今(10日)晚至明(11日)上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。圖／中央氣象署提供