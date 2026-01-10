春節連假長達9天 衛福部推「壅塞監測指標」防堵急診塞爆

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
去年春節期間，全國醫院急診嚴重壅塞，因應今年春節連假，醫療體系積極備戰，衛福部提出春節壅塞監測指標。聯合報系資料照

去年春節期間，全國醫院急診嚴重壅塞，因應今年春節連假長達9天，醫療體系積極備戰，衛福部提出春節壅塞監測指標。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前監測指標的細節內容仍待行政院院會拍板，指標完整定義與意涵，將統一於1月15日下周四記者會中，由衛福部次長林靜儀及衛福部醫事司長劉越萍召開記者會對外說明。

劉玉菁今受訪說明，目前草擬7項指標，相關指標請全台205家急救責任醫院，將先於1月12日進行試填，透過「緊急醫療管理系統（EMS）」來填寫，若發現實務操作或數據呈現仍需調整，將盡速調整。

劉玉菁說，平時就在做急診服務量的監測，並放在公開區域讓大家看到，以「急診每日等待住院人數」為例，過去就有在監測，但現在指標將區分為成人與兒童2大類；此外「急診轉住院占留超過48小時」也是原本就有的，但希望透過監測數據了解急診壅塞與醫療量能調度需求。

至於相關指標是否增加醫院行政負擔，劉玉菁說，設計指標時將降低第一線人員負荷為重要原則，相關數據將盡量由醫院既有的醫療資訊系統自動產出，避免人工計算。而若涉及比率型內容，也將由系統自動換算，僅需填相關數值不需自行計算。

至於當監測指標出現量能吃緊時，會如何去做相關調配，劉玉菁表示，6個區域的緊急醫療網絡如果有特定醫院出現量能吃緊，區域內的相關醫院就會協助重症、急症就會進行區域調度。調度將維持現況已建立的模式，不過透過監測就是更細緻的了解急診壅塞的狀況。

劉玉菁說，目前監測指標的細節內容仍待行政院院會拍板，於春節期間施行，指標完整定義與意涵，將統一於1月15日下周四記者會中，由衛福部次長林靜儀及衛福部醫事司長劉越萍召開記者會對外說明。

