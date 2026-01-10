交長陳世凱視察金門海空交通 盼持續強化運輸服務

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
交通部長陳世凱視察民航局報告金門機場空側道面整建工程規劃情形。交通部／提供
交通部長陳世凱10日前往金門地區，視察金門機場、水頭港，現場聽取民航局簡報說明金門機場空側道面整建工程規劃設計進度、航港局簡報說明水頭港客運中心營運啟用準備狀況，實地瞭解相關海空設施營運概況與未來發展規劃。

民航局說明，金門機場跑道自89年大型整建至今已使用超過25年，為提升服務水準，已啟動「金門機場空側道面整建工程」建設計畫，規劃投入25億元辦理跑道、滑行道及停機坪道面整建，刻正進行工程設計作業。

為維持施工期間機場正常營運，民航局將採取分區分階段的方式施工，確保聯外運輸服務機能無虞。工程預計於118年動工、120年完工，完成後將可提升道面結構強度、降低例行養護作業之規模與頻率、延長道面使用壽年，滿足目標年(140年)旅客量438萬人次需求。

陳世凱表示，金門機場為單跑道機場，是金門最重要的空運門戶，在維持營運的同時進行大規模道面整建，工程挑戰性高，特別指示民航局會同規劃團隊，務必掌握「飛航安全」與「旅客服務」最高原則，施工規劃須設法減少對航班起降的影響，並做好相關配套措施。

航港局說明，金門自90年開航小三通以來，往返金門與廈門間的旅客量持續成長，為因應小三通及觀光遊憩發展所帶動的運輸需求，投入近40億元攜手金門縣政府共同推動「金門水頭港客運中心興建工程」。

航港局表示，該中心將在地傳統燕尾飛簷、軌條砦等元素融入建築設計，呈現獨特金門風格意象，並採分層管理方式分流入出境旅客，打造每小時雙向通關2,800人次、年旅客服務容量達350萬人次的客運中心，預計於115年2月試營運。

航港局強調，客運中心導入智慧建築、銀級綠建築及建築資訊模型(BIM)智慧工地系統，展現智慧化及永續化公共建設的成果，並於113年及114年分別獲得金安獎及金質獎肯定。

水頭港客運中心是金門地區近年最具指標性的港埠建設，陳世凱指出，該項建設啟用後，將大幅提升水頭港區整體服務量能，請航港局會同金門縣政府與航商、CIQS單位，做好營運啟用前相關準備作業及應變措施，確保正式啟用時，提供安全順暢及便捷的服務。

交通部向來重視離島交通建設發展，金門機場道面整建、水頭港客運中心興建，不只是單純的工程計畫，更是攸關金門未來發展的重要基礎建設。交通部將全力支持該等設施如期如質提供服務，為金門鄉親及旅客提供更安全、舒適的旅運環境，帶動地方繁榮發展。

