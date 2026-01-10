快訊

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

入夜氣溫溜滑梯！台北等8縣市恐跌破10度 一路凍到周日

台產發重訊「網路遭異常攻擊」 公司：已成功阻斷攻擊並通報

聽新聞
0:00 / 0:00

入夜氣溫溜滑梯！台北等8縣市恐跌破10度 一路凍到周日

中央社／ 台北10日電
氣象署表示，因大陸冷氣團南下，明（11）日清晨苗栗以北、宜蘭及金門地區將有局部10度以下低溫，今晚至12日清晨西半部及東北部低溫約11至13度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
氣象署表示，因大陸冷氣團南下，明（11）日清晨苗栗以北、宜蘭及金門地區將有局部10度以下低溫，今晚至12日清晨西半部及東北部低溫約11至13度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

中央氣象署今天表示，因大陸冷氣團南下，明天清晨苗栗以北、宜蘭及金門地區將有局部10度以下低溫，今晚至12日清晨西半部及東北部低溫約11至13度，提醒民眾注意保暖。

氣象署傍晚更新低溫特報，今天晚間至明天上午受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，低溫黃色燈號地區包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今晚至12日清晨受大陸冷氣團南下影響，北部、東北部偏冷，其他地區早晚也冷，西半部、東北部低溫約11至13度，花東地區約15度；高溫部分，北部、東北部明天15至17度，花東地區約18至19度，中南部約21到23度。

至於降雨部分，張承傳表示，今晚至明天清晨水氣稍微多一些，花東地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島可能有零星降雨；明天白天後水氣逐漸減少，降雨僅剩東半部局部地區，全台其他地區皆為多雲到晴。

張承傳也說，12日白天雖然因冷氣團減弱，氣溫稍回升；但13、14日起東北季風增強，加上輻射冷卻影響，清晨溫度偏低，尤其14日輻射冷卻效應明顯，中部以北、東北部低溫約11至13度，南部及花東約15度。

不過，13日之後的白天，北部高溫將回升至20到22度，中南部約24至25度，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

張承傳表示，15日之後東北季風減弱，氣溫慢慢回升，但中部地區還是有些輻射冷區，包含中部及北部竹苗的低溫可能還是比較低，約11到13度，其他地區包含桃園以南、台北市、東半部、南部低溫約15至18度。

張承傳說，高溫的部分則持續回升，北部約22到24度，東南部約25至26度。17日將有東北季風再增強，屆時將會再轉涼。

氣象署傍晚更新低溫特報，10日晚間至11日上午受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，低溫黃色燈號地區包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。圖／取自氣象署官網
氣象署傍晚更新低溫特報，10日晚間至11日上午受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，低溫黃色燈號地區包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。圖／取自氣象署官網

冷氣團 氣象署

延伸閱讀

新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響

揮別寒流今晚再迎冷氣團！2時間點恐凍番薯再現 最快這時才回暖

今晨全台酷寒探3.9度極端低溫 高山可能降雪 明天再有冷氣團南下

北投5.9度低溫 賈新興：明晚起再1波冷氣團來襲 至少凍到這天

相關新聞

入夜氣溫溜滑梯！台北等8縣市恐跌破10度 一路凍到周日

中央氣象署今天表示，因大陸冷氣團南下，明天清晨苗栗以北、宜蘭及金門地區將有局部10度以下低溫，今晚至12日清晨西半部及東...

新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響

今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有...

收入少近4成 公路客運啟動30年最大路網調整

因應客運市場長期衰退，交通部公路局已正式啟動近30年來規模最大的一次路網「瘦身」調整計畫。包括基隆、桃園、新竹、台中等中...

天氣將回暖？鄭明典1張圖說明：大尺度冷空氣有往北撤退趨勢

天氣型態要變了。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，受到強冷北方空氣影響的機率降低了。

愈晚愈冷！ 北北基8縣市低溫特報 一路凍到明早

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(10日)晚至明(11日)上午北部、東北...

春節連假長達9天 衛福部推「壅塞監測指標」防堵急診塞爆

去年春節期間，全國醫院急診嚴重壅塞，因應今年春節連假長達9天，醫療體系積極備戰，衛福部提出春節壅塞監測指標。衛福部醫事司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。