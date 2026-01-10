國台交青年音樂創作競賽結果揭曉 趙繼群獲首獎

快訊

中央社／ 台北10日電

國立台灣交響樂團2026青年音樂創作競賽9日舉行，由趙繼群以作品「雨霖鈴．上片」榮獲第一名，他表示這次得獎意義重大，「讓自己可以在壓力與不確定中繼續前行。」

趙繼群表示，特別感謝家人在創作過程中的支持，也感謝國立清華大學音樂學系周久渝教授，以及藝術學院院長張芳宇長期以來的鼓勵與陪伴，讓他能在創作道路上持續累積信心。

趙濟群表示，自己目前也同時主修化學工程學系碩士班，需在兼顧課業與研究之餘投入音樂創作，這次能得獎還能由職業交響樂團演出作品，對他來說是階段性努力的重要肯定，也將成為未來持續創作的重要動力。

根據國台交今天發布的新聞資料，音樂創作競賽第二名從缺，另由張凱喻「台灣風俗：魂祭」、趙立瑋「古老的旋律」、洪霽新「屏」並列第三名，同時公布團員票選獎張凱喻「台灣風俗：魂祭」；現場並進行觀眾票選，由洪霽新「屏」獲選，全場觀眾共同見證台灣新聲的誕生。

國台交長期建構從創作、首演、出版到行銷的完整平台，自2008年起持續舉辦音樂作品徵選及青年音樂創作競賽，至今已累積徵得95部原創作品、65位青年作曲家獲選，透過穩定且延續性的制度推動，提升台灣作曲創作的質與量。

「新樂．星躍—2026 NTSO青年音樂創作競賽決賽音樂會」9日晚間在國台交演奏廳舉行，由范楷西指揮國台交進行4首入選作品的世界首演，並於演出後揭曉競賽結果。

評審長作曲家潘皇龍表示，今年入選作品在音色與語彙上展現出許多「陌生化」的效果，反映當代青年作曲家勇於嘗試、積極探索聲音可能性的創作態度。

潘皇龍也勉勵作曲家創作之路的「三階段」，一是「學而用之」，廣泛吸收、海納百川；二是「學而棄之」，去蕪存菁，持續檢驗自我；三是「取而化之」，在內化後形成自身語言，進而超越自我。潘皇龍期盼作曲家們在彼此交流與切磋中持續前行，互相勉勵，在創作的長路上不斷深化自身的藝術視野與表達。

