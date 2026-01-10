快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

台中藍營「姐弟之爭」盧秀燕首表態喊話黨內進度 鄭麗文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

因應春節流感恐達高峰 公費流感抗病毒藥1月20日起擴大施用對象

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今發醫界通函表示，考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑。聯合報系資料照
疾管署今發醫界通函表示，考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑。聯合報系資料照

依疾管署疫情監測資料顯示，本流感季累計418例重症病例及83例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，89%未接種本季流感疫苗，疾管署今發醫界通函表示，考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑

疾管署說，去年第53周類流感門急診就診計8萬2161人次，與前一周持平；另上周新增11例流感併發重症病例1例H1N1、10例H3N2，及5例死亡4例H3N2、1例A未分型。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本流感季累計418例重症病例，115例H1N1、298例H3N2、1例A未分型、4例B型，及83例死亡24例H1N1、57例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，89%未接種本季流感疫苗，考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑。

使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚人員。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。經醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，並請於用藥後儘速至「智慧防疫物資管理資訊系統SMIS」流感抗病毒藥劑子系統回報，以利疾管署即時掌握公費藥劑使用情形。

疾管署提醒就醫病患，落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節及生病在家休息等措施，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低流感病毒傳播風險，並加強院內感染管制措施，避免流感群聚事件發生。

藥劑 流感 春節

延伸閱讀

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

去年春節急診壅塞「前所未有嚴重」 台大、北市聯醫出招

7族群高風險傳播…流感估1月下旬流行 20日起擴大用藥對象

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

相關新聞

新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響

今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有...

收入少近4成 公路客運啟動30年最大路網調整

因應客運市場長期衰退，交通部公路局已正式啟動近30年來規模最大的一次路網「瘦身」調整計畫。包括基隆、桃園、新竹、台中等中...

天氣將回暖？鄭明典1張圖說明：大尺度冷空氣有往北撤退趨勢

天氣型態要變了。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，受到強冷北方空氣影響的機率降低了。

因應春節流感恐達高峰 公費流感抗病毒藥1月20日起擴大施用對象

依疾管署疫情監測資料顯示，本流感季累計418例重症病例及83例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占...

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

隨著氣溫波動與春節將至，國內呼吸道病毒活動持續。疾管署發言人林明誠表示，根據最新監測數據顯示，目前空氣傳播病毒仍以流感病...

去年春節急診壅塞「前所未有嚴重」 台大、北市聯醫出招

去年春節期間，全國醫院急診嚴重壅塞，急診醫學會稱之為「前所未有嚴重程度」。因應今年春節連假，醫療體系積極備戰，衛福部提出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。