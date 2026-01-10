因應春節流感恐達高峰 公費流感抗病毒藥1月20日起擴大施用對象

依疾管署疫情監測資料顯示，本流感季累計418例重症病例及83例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，89%未接種本季流感疫苗，疾管署今發醫界通函表示，考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑。

疾管署說，去年第53周類流感門急診就診計8萬2161人次，與前一周持平；另上周新增11例流感併發重症病例1例H1N1、10例H3N2，及5例死亡4例H3N2、1例A未分型。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本流感季累計418例重症病例，115例H1N1、298例H3N2、1例A未分型、4例B型，及83例死亡24例H1N1、57例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，89%未接種本季流感疫苗，考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑。

使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。 2.安養、長期照顧（服務）等機構受照顧者及所屬工作人員。 3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。 4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。 5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。 6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。 7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚人員。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。經醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，並請於用藥後儘速至「智慧防疫物資管理資訊系統SMIS」流感抗病毒藥劑子系統回報，以利疾管署即時掌握公費藥劑使用情形。

疾管署提醒就醫病患，落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節及生病在家休息等措施，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低流感病毒傳播風險，並加強院內感染管制措施，避免流感群聚事件發生。