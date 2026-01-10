波寒流達標凍全台 白天氣溫回升逛街見人潮

快訊

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
2026年入冬首波寒流達標，全台「凍了」。白天民眾羽絨衣、毛大衣裹著身體逛起街來，不算寒冷。記者黃義書／攝影
2026年入冬首波寒流達標，全台「凍了」了幾天。雖陣陣寒冷，但白天氣溫略升。唯晚間至清晨時分，因輻射降溫效應寒氣較為明顯。白天民眾羽絨衣、毛大衣裹著身體逛起街來，不算寒冷。

下周各地天氣可望比較穩定晴朗，冷空氣逐日間歇，夜間逐日回升；同樣「輻射降溫」影響，早晚溫低迷，日夜溫差擴大，可能持續一整周。

寒流來全台「凍了」，展示櫥窗展示著冬衣、羽絨衣，吸引民眾駐足觀賞。記者黃義書／攝影
