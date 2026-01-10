快訊

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
隨著氣溫波動與春節將至，國內呼吸道病毒活動持續。疾管署發言人林明誠表示，根據最新監測數據顯示，目前空氣傳播病毒仍以流感病毒為大宗，占比約48.3%，其次則為占比15.8%的腺病毒，及占比15.4%鼻病毒。

近期中國大陸傳出鼻病毒疫情升溫，林明誠今表示，鼻病毒目前的占比與腺病毒呈現上下波動的態勢，雖有小幅增加，但其威脅性遠低於流感。鼻病毒主要侵犯上呼吸道，臨床症狀多為流鼻水、流鼻涕及咳嗽，病程約7至10天，對健康的危害性相對較低。

對於媒體報導鼻病毒「無特效藥」可能引發民眾焦慮，林明誠澄清，多數病毒性感染都沒有特效藥，但鼻病毒致死率接近於零，感染雖然會造成生活上的不適，但較少出現如流感般嚴重的全身痠痛或失去工作能力情況。

面對即將到來的過年假期，由於屆時將有大量台商從大陸返台，台灣疫情是否會因此上升，林明誠說明，國內持續針對流感病毒株、鼻病毒、腺病毒及RSV等嚴密監控。也提醒民眾維持良好的個人衛生習慣，更應提高警覺。

馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫說明，鼻病毒分為A、B、C三型，其中「C型」毒株極易侵犯下呼吸道，對於患有氣喘、慢性肺病等潛在疾病的族群，鼻病毒可能誘發嚴重的過敏性炎症發作。

紀鑫說，鼻病毒也需留意併發症，家長照護時應留意若孩童發燒3至4天燒退後再次發燒，恐是細菌感染引起，還有呼吸急促，若1歲以下幼兒每分鐘呼吸若超過50次應立即就醫。不過目前並無相關特效藥，依症狀治療，提醒平時需多留意並注重口罩、勤洗手等方式防護。

台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚醫院副院長邱政洵表示，鼻病毒並無針對特定族群的威脅性，一般僅需針對咳嗽、流鼻涕等感冒症狀進行藥物治療，真正需要注意的是免疫力低下或有潛在疾病者，及鼻病毒合併其他呼吸道病毒或細菌感染的續發感染。至於大陸的疫情，仍要觀察當地是否出現病毒變異或有合併感染情形。

