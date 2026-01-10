快訊

去年春節急診壅塞「前所未有嚴重」 台大、北市聯醫出招

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院因地理位置方便，又是醫院龍頭，一旦急診壅塞發生，總是首當其衝。該院急診醫學部主任張維典說，因應今年春節，已與台北市聯合醫院體系，建立下轉病人機制。圖為台大醫院急診。記者林琮恩／攝影
台大醫院因地理位置方便，又是醫院龍頭，一旦急診壅塞發生，總是首當其衝。該院急診醫學部主任張維典說，因應今年春節，已與台北市聯合醫院體系，建立下轉病人機制。圖為台大醫院急診。記者林琮恩／攝影

去年春節期間，全國醫院急診嚴重壅塞，急診醫學會稱之為「前所未有嚴重程度」。因應今年春節連假，醫療體系積極備戰，衛福部提出春節壅塞監測指標，地方衛生局處也有應對措施。台大醫院因地理位置方便，又是醫院龍頭，一旦急診壅塞發生，總是首當其衝。該院急診醫學部主任張維典說，因應今年春節，已與台北市聯合醫院體系，建立下轉病人機制。

台大醫院與北市聯醫雖合作推行轉診計畫多年，但過去春節期間，因醫護人員輪流休假，市聯醫各分院病床降載，相對難再收治醫學中心轉院病人。張維典表示，有鑒於去年春節急診壅塞情況嚴重，台北市政府衛生局要求聯醫各分院協助醫學中心收治病人，台大醫院跟著這項政策，與距離最近聯醫中興分院合作，在春節期間持續合作分流病人。

病房開設除需一定比率護理師，也需要專科護理師輪值，負責較複雜的臨床業務。張維典透露，春節期間市聯醫專科護理人員仍維持輪休，因此是「主治醫師下來值病房」，讓病床維持開床，分流醫學中心病人，考量以往需要下轉的病人，以內科系病人為主，今年與聯醫體系合作下轉的病人，也鎖定內科系病人為主。

衛福部訂出留觀床及待床人數比、檢傷1級病人進入加護病房時間等7項春節壅塞比率，要求醫院每日上午10點前回報。張維典說，過去各醫院急診已有回報收治病人概況的機制，但並非每日回報，不夠動態，藉由每天回報狀況，讓衛福部掌握全國醫院壅塞情況、及早因應「是好的方向」，為讓資訊能及時提供，台大醫院資訊人員近期已設置抓取資訊系統數據機制。

張維典說，各項指標訂出後，對各家醫院而言多少會有壓力，預期對於活化各項院內病床調控機制將有正面助益，加上衛福部去年開始推出的假日急症中心（UCC）、門診靜脈注射（OPAT）健保給付等機制，幫助分流病人，預期可一定程度減輕急診壅塞。

