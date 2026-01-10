代理孕母立場急轉彎 沈政男批民進黨自詡性平卻是父權大本營

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

代理孕母成為社會焦點，醫師沈政男今天批評民進黨立場前後矛盾。民進黨近十多年來大力推動同婚、性平女權與跨性別等運動，卻在代理孕母議題上高度保守，根本就是父權大本營。

沈政男認為，反對代理孕母的論述，建立在「偏鄉弱勢婦女缺乏自主選擇能力，容易在經濟或公婆壓力下被迫出租子宮」的假設上，表面上以保護女性為名，實際卻是否定女性主體性，是包裝成女權的父權思維，與民進黨高舉性平理念自相矛盾。

他直言，這些論述大量援引過時的社會想像，例如媳婦必須聽命公婆、必須生子、必須犧牲自我，但這樣的家庭結構早已不符合台灣現況。不論都會或偏鄉，年輕世代多半已不與公婆同住，失智或失能長者的照顧，也早已由外籍看護取代，所謂「弱勢婦女被迫代孕」的情境，根本脫離現實。

沈政男指出，台灣近年因虐童案件已形成高度社會公審與司法介入機制，連社工都可能被放大檢視，若真發生代孕棄嬰或剝削事件，不可能悄然發生卻無人聞問，相關風險被刻意誇大。

在國際比較上，他批評反對陣營刻意引用東歐、東南亞早期代孕亂象，卻刻意忽略美國、英國、紐澳、荷比等國行之有年的利他代孕制度。沈政男指出，美國每年約有上萬例代孕案例，制度早已成熟，台灣人均所得達4萬美元，醫療水準自詡世界一流，卻把自己當成落後國家，實在荒謬。

沈政男也為倡議代理孕母逾20年的立委陳昭姿抱不平，認為外界將制度討論簡化為動機攻擊，甚至質疑其圖利或權力算計，完全是政治惡鬥。他強調，若涉及不法，自有檢調機制處理，不能因立場不同就否定公共政策討論的正當性。

