快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

腫瘤細胞定點爆破 北榮BNCT腦瘤治療奪SNQ銀獎

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第28屆「SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」，北榮以腫瘤細胞定點爆破硼中子捕獲治療腦瘤臨床應用，獲得銀獎肯定。圖／北榮提供
第28屆「SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」，北榮以腫瘤細胞定點爆破硼中子捕獲治療腦瘤臨床應用，獲得銀獎肯定。圖／北榮提供

第28屆「SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」，北榮以腫瘤細胞定點爆破硼中子捕獲治療腦瘤臨床應用，獲得銀獎肯定。北榮院長陳威明說，本屆SNQ評選競爭極為激烈，特色醫療組金獎從缺，智慧醫療組金、銀獎亦皆從缺；北榮能在此標準下獲1銀2銅，不僅是對各醫療團隊專業的高度肯定，更是醫院長期致力醫療品質的成果。

北榮獲得「醫院特色醫療組」銀獎的醫療成果為，硼中子捕獲治療腫瘤細胞定點爆破硼中子捕獲治療腦瘤臨床應用BNCT，該項技術被譽為當前最尖端的精準放射治療技術之一。該療法透過含硼藥物選擇性進入腫瘤細胞，並於接受中子照射時釋放高能量，達成對腫瘤細胞的「定點爆破」，在有效摧毀癌細胞的同時，大幅降低對周邊正常腦組織的傷害。

北榮整合醫療、物理與工程跨領域團隊，建立完整且成熟的BNCT臨床治療體系，專注於治療高風險、復發性及傳統療法效果有限的惡性腦瘤。此一成果不僅兼顧腫瘤控制與神經功能保留，更使北榮躍升為全球BNCT領域的重要臨床據點。

醫院特色醫療組銅獎「腎」在精準，贏在保留機器手臂腎元保留手術切除腎細胞癌，泌尿部團隊運用達文西機器手臂系統，執行高難度的腎元保留手術，針對侷限性腎細胞癌患者，在確保腫瘤完整切除的同時，最大程度保留腎臟功能，有效降低術後慢性腎病風險。

截至目前，北榮已累積完成838例高難度手術，維持低併發症率，切除邊緣達100%乾淨率，且五年存活率高達98.6%，手術品質與長期療效皆達國際頂尖水準，獲評審一致肯定。

醫院智慧醫療組銅獎從影像到治療AI引領精神疾病精準診斷與介入新模式，精神醫學部楊智傑教授團隊研發Brain Probe智慧平台，整合腦部影像分析、人工智慧診斷模型與精準治療策略，建構全台規模最大的精神疾病MRI資料庫，對思覺失調症的診斷準確率高達91.7%。該平台所產生的AI分析結果，已能直接導引臨床治療決策，包括rTMS（經顱磁刺激）及全球首創的 TIBS（顳葉干擾刺激） 技術，正式引領精神醫學邁入個人化精準治療新時代。

陳威明說，除榮獲一銀二銅之最高榮譽外，北榮本屆評選中在特色醫療、智慧醫療、醫事服務、醫務管理、社區服務及永續發展6大領域展現豐碩成果，共有18項主題獲頒SNQ國家品質標章。

腫瘤 臨床 手術

延伸閱讀

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

不算醫療暴力？他拍桌狂罵護理師判決出爐 北榮院長：內心很不服氣

實踐北榮揚名國際 院長陳威明獲第四屆「國家非營利組織總經理獎」

北榮醫療韌性守護台灣研討會 院長陳威明首發「台北榮總防災包一號」

相關新聞

新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響

今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有...

收入少近4成 公路客運啟動30年最大路網調整

因應客運市場長期衰退，交通部公路局已正式啟動近30年來規模最大的一次路網「瘦身」調整計畫。包括基隆、桃園、新竹、台中等中...

天氣將回暖？鄭明典1張圖說明：大尺度冷空氣有往北撤退趨勢

天氣型態要變了。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，受到強冷北方空氣影響的機率降低了。

7族群高風險傳播…流感估1月下旬流行 20日起擴大用藥對象

流感疫情預估1月下旬進流行期，春節前後達高峰。疾管署宣布，1月20日至2月28日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑對象，增列有...

腫瘤細胞定點爆破 北榮BNCT腦瘤治療奪SNQ銀獎

第28屆「SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」，北榮以腫瘤細胞定點爆破硼中子捕獲治療腦瘤臨床應用，獲得銀獎肯定。北...

「坐月子」找月嫂還要自己帶 北市媽媽：找產後護理之家才能好好休息

不少媽媽產後坐月子都選擇產後護理之家，費用動輒數萬至數十萬元，並非每個家庭都能負擔，北市雖有生育獎勵金可供靈活運用，議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。