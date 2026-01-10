腫瘤細胞定點爆破 北榮BNCT腦瘤治療奪SNQ銀獎

第28屆「SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」，北榮以腫瘤細胞定點爆破硼中子捕獲治療腦瘤臨床應用，獲得銀獎肯定。北榮院長陳威明說，本屆SNQ評選競爭極為激烈，特色醫療組金獎從缺，智慧醫療組金、銀獎亦皆從缺；北榮能在此標準下獲1銀2銅，不僅是對各醫療團隊專業的高度肯定，更是醫院長期致力醫療品質的成果。

北榮獲得「醫院特色醫療組」銀獎的醫療成果為，硼中子捕獲治療腫瘤細胞定點爆破硼中子捕獲治療腦瘤臨床應用BNCT，該項技術被譽為當前最尖端的精準放射治療技術之一。該療法透過含硼藥物選擇性進入腫瘤細胞，並於接受中子照射時釋放高能量，達成對腫瘤細胞的「定點爆破」，在有效摧毀癌細胞的同時，大幅降低對周邊正常腦組織的傷害。

北榮整合醫療、物理與工程跨領域團隊，建立完整且成熟的BNCT臨床治療體系，專注於治療高風險、復發性及傳統療法效果有限的惡性腦瘤。此一成果不僅兼顧腫瘤控制與神經功能保留，更使北榮躍升為全球BNCT領域的重要臨床據點。

醫院特色醫療組銅獎「腎」在精準，贏在保留機器手臂腎元保留手術切除腎細胞癌，泌尿部團隊運用達文西機器手臂系統，執行高難度的腎元保留手術，針對侷限性腎細胞癌患者，在確保腫瘤完整切除的同時，最大程度保留腎臟功能，有效降低術後慢性腎病風險。

截至目前，北榮已累積完成838例高難度手術，維持低併發症率，切除邊緣達100%乾淨率，且五年存活率高達98.6%，手術品質與長期療效皆達國際頂尖水準，獲評審一致肯定。

醫院智慧醫療組銅獎從影像到治療AI引領精神疾病精準診斷與介入新模式，精神醫學部楊智傑教授團隊研發Brain Probe智慧平台，整合腦部影像分析、人工智慧診斷模型與精準治療策略，建構全台規模最大的精神疾病MRI資料庫，對思覺失調症的診斷準確率高達91.7%。該平台所產生的AI分析結果，已能直接導引臨床治療決策，包括rTMS（經顱磁刺激）及全球首創的 TIBS（顳葉干擾刺激） 技術，正式引領精神醫學邁入個人化精準治療新時代。

陳威明說，除榮獲一銀二銅之最高榮譽外，北榮本屆評選中在特色醫療、智慧醫療、醫事服務、醫務管理、社區服務及永續發展6大領域展現豐碩成果，共有18項主題獲頒SNQ國家品質標章。