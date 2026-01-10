快訊

「坐月子」找月嫂還要自己帶 北市媽媽：找產後護理之家才能好好休息

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新竹市政府於前年9月開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託專業訓練單位培訓合格人員擔任月嫂，月嫂到府提供新生兒及產婦照顧、月子餐製作與簡易家事清潔等貼心服務。圖／新竹市府提供
新竹市政府於前年9月開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託專業訓練單位培訓合格人員擔任月嫂，月嫂到府提供新生兒及產婦照顧、月子餐製作與簡易家事清潔等貼心服務。圖／新竹市府提供

不少媽媽產後坐月子都選擇產後護理之家，費用動輒數萬至數十萬元，並非每個家庭都能負擔，北市雖有生育獎勵金可供靈活運用，議員希望市府能有到宅坐月子服務的月嫂補助，減輕市民壓力，也能吸引更多人設籍，北市府社會局允諾評估。

產後護理之家經衛生主管機關核准立案，不只有月子中心的日常生活照護，還有由專業護理人員提供24小時全天候的醫療級照護，包含傷口護理、母乳指導、新生兒健康評估、醫師定期巡診等，保障母嬰健康安全。月嫂費用較低，24天每日9小時服務，不用5萬元。

議員洪健益表示，北市生育獎勵金滿高，第一胎4萬元，對北市是加分，也希望北市社會福利能多一些，請社會局研議增設「到宅坐月子服務」補助，好上加好，有助於吸引全國民眾來北市設籍，不分黨派議員對此支持。

2年多前曾向市府爭取月嫂補助的議員顏若芳說，北市月子中心最便宜每天8000元，數量少也搶不到，好一點也要1.5萬元起。對於經濟負擔無法去月中或只能去1、2周的民眾，她希望市府可給予月嫂補助，若月嫂進入家庭會有爭議，市府也可思考補助坐月子中心等多元形式。

台北市民劉小姐產後住產後護理之家，她直言，在家坐月子避不開家務，產後護理之家全包辦，不只有嬰兒室可顧小孩，自己晚上能好好休息，也有醫生來看小孩是否有黃疸等問題、關心媽媽身體狀況；如果請月嫂，晚上還要自己帶，家人不見得能幫多少。也有人看經濟狀況，2周住月中、2周請月嫂一天8小時。

育有兩女的吳先生說，產後護理之家收費不便宜，即使政府補助產婦，業者還可能提高收費。他認為，到宅坐月子不是沒需求，畢竟不是每個人都能負擔一大筆月中費用，建議政府可有月嫂補助，減輕市民的經濟負擔。

社會局長姚淑文回應，北市訂月子餐等方面都方便，因此能提供服務的月嫂人數不多，過往曾有月嫂進入住家後，曾發生打破東西等爭議。

社會局說，衛福部統計去年全台95％產婦入住產後護理之家，5年間提高2成且入住平均天數逐年上升，顯示現行產婦坐月子主流方式為入住產後護理之家。目前產後照顧樣態多元，包括產後護理之家、訂月子餐等各類服務，北市現已提供生育獎勵金，且衛生局對產婦身心照顧持續規畫各類服務，是否補助到宅作月子服務，將通盤考量後一併評估。

衛生局提供產後關懷服務，每月依出生通報關懷訪視，包含生產情形、產後衛生教育、嬰幼兒保健、母乳哺育衛教與需求評估等，若評估發現心理健康問題協助轉介至衛生局心理衛生中心或醫療機構。

北市府 衛生局 坐月子

