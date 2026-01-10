防急診壅塞 衛福部訂7項春節監測指標 要求醫院每日填報「壅塞指數」

新冠疫情後，因醫護人力出走，醫院床位無法全開，每年春節連假，為急診壅塞高峰，衛福部上周邀全國各醫學中心、區域醫院開會備戰，訂出7大春節監測指標，除要求醫院將病床優先給予急診病人，也鼓勵加開特別門診，各家醫院在監測期間，每天上午10時需上網填報「當日壅塞指數」，讓官方用於病人調度，適用期間至3月31日止。

衛福部訂出「春節監測」7項指標依序為，急診每日等待住院人數、暫留急診時間超過48小時比率、檢傷一級病人6小時內轉入加護病房比率、急診待床人數占留觀床比率、急性一般病床可收治病人床數比率、急診轉住院占全院住院比率、特別門診開診診次。資料來源包含健保資料庫、衛福部醫事管理系統、緊急醫療管理系統、醫院及時通報等。

參與指標訂定的台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，這些項目分別用於急診及住院量能監測、急診流程效率控管、分流與配套評估3大管理用途，如「交通即時路況」，讓衛福部掌握全國各家醫院急診收治量能，作為分流病人的數據基礎，一旦指標出現異常，可由各分區「緊急醫療應變中心（EOC）」調度，將救護車派往其他壅塞指標較低的醫院。

指標一、四、五藉由待床人數、留觀床位比與病床可收治率，讓政府即時掌握各醫院量能負荷，洪子仁表示，第四項「待床人數與留觀床比率」尤為重要，各醫院急診依規定需向衛福部登記留觀床數，一旦待床人數超過留觀床數，指標比率就會出現異常，表示暫留病人「滿到大廳、走廊」，需躺在推床等待。急診轉住院比率，則可反應醫院是否「空有床位無人力」。

指標二、三可評估急診滯留時間，反應急診流程效率。第二項指標監測病人暫留急診48小時比率，第三項指標監測檢傷分類一級病人6小時內轉入加護病房比率，洪子仁說，檢傷分類為一級的病人，為病況最急迫的急重症患者，例如心肌梗塞、中風、車禍重傷等病人，若進入加護病房的時間延誤，表示該醫院重症加護體系出現問題。

指標六、七分別是急診轉住院占全院住院比率，及特別門診開診診次。洪子仁說，這兩項指標用於評估非急診病人，是否有效分流至門診，反應春節「急診門診化」情況，若需住院的急診病人，持續滯留急診，恐讓急診醫護須兼顧這些住院病人，以及不斷送進急診的急症病人，陷入「蠟燭兩頭燒」情況，也可能讓醫療品質受到影響。