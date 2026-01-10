快訊

推代孕遭汙名化 陳菁徽籲理性討論：即日起不參與審查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲為推動「人工生殖法」草案，昨日二度赴立法院，拜會立法院長韓國瑜。民眾黨立委陳昭姿也積極推動代理孕母制度入法。不過，代理孕母制尚須在社會凝聚共識。國民黨立委陳菁徽今宣布，她即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

陳菁徽積極推動代理孕母入法，遭綠營批評，陳菁徽在擔任立委前已經是著名的婦產科醫師，也是生殖醫學中心實質的經營者，進到立法院後就積極推動開放代理孕母，「一手掌握立法的法案實質審查權，一手卻經營相關的產業。」

陳菁徽表示，2025年台灣出生人口再創新低，僅10萬7812人，少子女化國安危機持續加劇，未來注定動搖國家根本。這個朝野不可迴避的議題，應當思考各種解決方法，挽救少子女化，守護台灣未來。援引總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛的觀點，納入代理孕母的人工生殖法若通過，預測可微幅增加生育率約3%，多少能挽救少子化危機。

陳菁徽認為，代理孕母制度，涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向。台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管，有責可咎。

陳菁徽強調，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。然考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，她即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，也呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

代理孕母 陳菁徽 立法院 人工生殖法

