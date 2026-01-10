下周將明顯回暖可達27度 觀氣象看天氣：至少持續到下周末

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
ECMWF的1月16日850hpa溫度距平。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
今天白天氣溫回升，晚上將有大陸冷氣團南下，中央氣象署預估影響到下周一清晨。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下周將明顯回暖，至少持續到下個周末。

「觀氣象看天氣」表示，下周一白天開始就會逐漸回溫，而且氣溫一天比一天高。除了金門、馬祖，各地白天高溫都有機會達20度以上，中南部甚至可達26、27度。不過，夜晚至清晨仍較涼冷。這樣白天溫暖，夜間、清晨涼冷的天氣型態，將至少持續到下周末。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 氣象署

