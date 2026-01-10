天氣將回暖？鄭明典1張圖說明：大尺度冷空氣有往北撤退趨勢

天氣型態要變了。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，受到強冷北方空氣影響的機率降低了。

鄭明典PO出500百帕重力為高度單日平均圖，他說，脊線呈西北-東南走向，這樣的脊場，脊線西方的南風強，可以比較有效率地把南方暖空氣往北送，相對地脊線東側冷空氣流動偏向由西往東走，往南的效率降低。所以西北-東南走向的脊場通常代表大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，對副熱帶的台灣來說，受到強冷北方空氣影響的機率就降低了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。