收入少近4成 公路客運啟動30年最大路網調整
因應客運市場長期衰退，交通部公路局已正式啟動近30年來規模最大的一次路網「瘦身」調整計畫。包括基隆、桃園、新竹、台中等中短途區域路線整併和優化，預計今年底前完成。
根據統計，去年1月到10月公路客運收入相較疫情前同期銳減約38%，客運業者面臨長期低搭乘與成本壓力下，不少客運公司已縮減營運或停駛路線，營運彈性受到考驗。
公路局運輸組長梁郭國說，國道客運自疫情以來運量明顯下滑，西部地區又面臨高鐵、台鐵等軌道運具競合影響，如何提升整體經營效率成為當前重要課題。除了從既有的運價調整、補助徵才等既有措施外，今年將從國道客運「路網優化」著手。
梁郭國表示，多數20至30年前所規畫的國道客運路線與停靠站位，已不符現行需求，確實有重新檢討與規畫的必要，因此會啟動短、中、長的路廊規畫檢討，包括台北－基隆、台北－桃園、台北－台中、台北－台南、台北－高雄等，進行分區檢討，評估合併、增設或調整班次的可能性。
舉例來說，台北-高雄過去曾有3、4家業者經營，但在軌道運輸競合下，班次與路線整併，目前由統聯與和欣共同營運，整併後業者可減少重複班次，民眾仍有足夠班次可搭乘，因此北高、北南為首波優化路線。東部路線整併也已完成，台北-花蓮原本有3條客運路線已整併為1條，目前由葛瑪蘭客運營運，現階段僅於假日行駛，未來將視旅遊需求回溫情形，再行調整班次與路線。
公路局表示，目前公路客運路線共計491條，其中國道客運140條、一般公路客運351條，將持續就載客績效、路線重疊性及民行需求等面向，滾動檢討路線整併調整方案。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言