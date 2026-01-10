快訊

收入少近4成 公路客運啟動30年最大路網調整

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國光客運日前再爆欠薪風波。疫情後公路客運的市場仍未回覆到疫情前。聯合報系資料照
因應客運市場長期衰退，交通部公路局已正式啟動近30年來規模最大的一次路網「瘦身」調整計畫。包括基隆、桃園、新竹、台中等中短途區域路線整併和優化，預計今年底前完成。

根據統計，去年1月到10月公路客運收入相較疫情前同期銳減約38%，客運業者面臨長期低搭乘與成本壓力下，不少客運公司已縮減營運或停駛路線，營運彈性受到考驗。

公路局運輸組長梁郭國說，國道客運自疫情以來運量明顯下滑，西部地區又面臨高鐵、台鐵等軌道運具競合影響，如何提升整體經營效率成為當前重要課題。除了從既有的運價調整、補助徵才等既有措施外，今年將從國道客運「路網優化」著手。

梁郭國表示，多數20至30年前所規畫的國道客運路線與停靠站位，已不符現行需求，確實有重新檢討與規畫的必要，因此會啟動短、中、長的路廊規畫檢討，包括台北－基隆、台北－桃園、台北－台中、台北－台南、台北－高雄等，進行分區檢討，評估合併、增設或調整班次的可能性。

舉例來說，台北-高雄過去曾有3、4家業者經營，但在軌道運輸競合下，班次與路線整併，目前由統聯與和欣共同營運，整併後業者可減少重複班次，民眾仍有足夠班次可搭乘，因此北高、北南為首波優化路線。東部路線整併也已完成，台北-花蓮原本有3條客運路線已整併為1條，目前由葛瑪蘭客運營運，現階段僅於假日行駛，未來將視旅遊需求回溫情形，再行調整班次與路線。

公路局表示，目前公路客運路線共計491條，其中國道客運140條、一般公路客運351條，將持續就載客績效、路線重疊性及民行需求等面向，滾動檢討路線整併調整方案。

