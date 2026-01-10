新竹關西3.9度 今晚再1波冷氣團 賈新興：冷空氣加上地球踢被子

今天平地最低溫新竹關西3.9度，昨天平地最低溫也是新竹關西5.4度，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興打趣，冷空氣加上地球踢被子，今天白天冷空氣減弱，很快今晚再一波大陸冷氣團影響，整體上冷到下周二，下周三溫度回升。

賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，中南部地區今起至下周六天氣穩定，日夜溫差大。另外，依然關注下周二至下周三在菲律賓東南方近海熱帶性低氣壓發展的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。