寶林茶室案曝責任險過期隱憂？ 食藥署新規要求食品業者上傳保險資料

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
2024年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染產生米酵菌酸，釀成6死，當時，業者被揪出，投保的產品責任險已過期。本報資料照片
2024年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染產生米酵菌酸，釀成6死，當時，業者被揪出，投保的產品責任險已過期。衛福部食藥署近期公告修正「食品業者登錄辦法」，要求業者需上傳產品責任保險資料，包括效期與相關文件等，並運用人工智慧（AI）技術，若業者責任保險即將到期，會主動發信提醒業者續保，不過，食藥署強調，本次公告與寶林案無直接關聯。

食藥署食品組簡任視察林蘭砡說，該署自2013年起陸續公告，要求指定規模、類別食品業者，應投保產品責任險，保障消費者安全，相關規定於「食安法」中明定，包括有公司登記的餐飲業者、有稅籍登記的食品製造業者等，符合條件者就需要投保產品責任險，並設有最低投保金額規定，個人身體傷害最低保額100萬元，意外事故導致身體傷害最低投保金額400萬元。

不過，食藥署過去並未要求業者上傳保單內容，是透過例行稽查等方式，了解保險效期等資訊。林蘭砡說，過去業者會將保單留存於自家公司、商行，為強化行政效率，掌握業者投保情況，於是公告修正「食品業者登錄辦法」，賦予法源要求業者向中央告知投保資訊，這包括投保保單種類、投保期限等，並要求業者上傳保單文件。

林蘭砡表示，除要求上傳外，食藥署已建置「AI保單預警系統」，這類似汽機車強制責任險，萬一保險過期，政府會寄送紙本文件提醒民眾，食藥署作法是利用AI辨識，若發現業者保單即將到期，可直接發信到業者於登錄系統中留下的電子郵件，提醒業者盡快投保，若業者逾期仍未投保，系統會直接通報地方衛生主管機關，藉由這些措施，盼提升食品業者保險效期管理。

林蘭砡說，除指定規模需投保的業者一定要上傳資料，其餘規模較小，不在食藥署要求投保的食品業者，如有自行投保產品責任險，也可主動將相關資料上傳，保險屆期時可多一份提醒，站在行政管理立場，食藥署樂觀其成。

