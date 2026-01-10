新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響

今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有9至10度低溫。關西工作站怎麼那麼冷？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中央氣象署關西工作站氣象站海拔高度164公尺，不算高。看地形，此站位於河谷窪地，應該可以確認，低溫來自山風流過的影響。

中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今天清晨受到輻射冷卻的影響，各地天氣非常寒冷，不過，今天白天起氣溫就會明顯回升。

今晚開始到下周一清晨會有一波大陸冷氣團南下，張承傳表示，天氣在北部、東北部又會變得偏冷，明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門有局部10度以下低溫。下周二、下周三會有東北季風再加上輻射冷卻的影響，各地還是偏冷，西半部日夜溫差偏大。

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。 今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫。圖／取自中央氣象署網站