快訊

一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

南韓高速公路約30輛車連環撞5死！疑遇「黑冰」釀禍

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖中紅色箭頭所指處，是中央氣象署關西工作站氣象站的位置，海拔高度164公尺，不算高。圖／取自鄭明典臉書
圖中紅色箭頭所指處，是中央氣象署關西工作站氣象站的位置，海拔高度164公尺，不算高。圖／取自鄭明典臉書

今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有9至10度低溫。關西工作站怎麼那麼冷？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中央氣象署關西工作站氣象站海拔高度164公尺，不算高。看地形，此站位於河谷窪地，應該可以確認，低溫來自山風流過的影響。

中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今天清晨受到輻射冷卻的影響，各地天氣非常寒冷，不過，今天白天起氣溫就會明顯回升。

今晚開始到下周一清晨會有一波大陸冷氣團南下，張承傳表示，天氣在北部、東北部又會變得偏冷，明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門有局部10度以下低溫。下周二、下周三會有東北季風再加上輻射冷卻的影響，各地還是偏冷，西半部日夜溫差偏大。

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。

今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫。圖／取自中央氣象署網站
今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫。圖／取自中央氣象署網站

氣溫 氣象署 鄭明典

延伸閱讀

台大9.1度比陽明山的文大更冷 鄭明典曝原因、1現象說寒流也不勉強

什麼是冰霧？鄭明典解惑：像霜花斷落的冰屑

玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶

大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關

相關新聞

新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響

今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有...

明晚0度線壓境 新一波冷空氣加持 恐再探個位數低溫

今晨新竹關西3.9度極端低溫，名列平地最冷。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晚起冷氣團再報到，自從進入2026年，台北測...

強冷空氣接力！明起這2時間點「中南部比北部冷」 恐再探10度以下低溫

還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至下周一清晨，將有新一波的大陸冷氣團南下影響。明天...

65歲以上人口逾2成 台灣正式邁入超高齡社會

內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，台灣二○二五年六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，正式邁...

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

今晨本島平地最低溫依序是新竹關西4.0度、苗栗造橋5.3度、桃園大溪5.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「...

揮別寒流今晚再迎冷氣團！2時間點恐凍番薯再現 最快這時才回暖

今天清晨受到輻射冷卻的影響，各地天氣非常寒冷，白天氣溫明顯回升。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今晚開始到下周一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。