新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響
今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有9至10度低溫。關西工作站怎麼那麼冷？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中央氣象署關西工作站氣象站海拔高度164公尺，不算高。看地形，此站位於河谷窪地，應該可以確認，低溫來自山風流過的影響。
中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今天清晨受到輻射冷卻的影響，各地天氣非常寒冷，不過，今天白天起氣溫就會明顯回升。
今晚開始到下周一清晨會有一波大陸冷氣團南下，張承傳表示，天氣在北部、東北部又會變得偏冷，明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門有局部10度以下低溫。下周二、下周三會有東北季風再加上輻射冷卻的影響，各地還是偏冷，西半部日夜溫差偏大。
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言