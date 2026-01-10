揮別寒流今晚再迎冷氣團！2時間點恐凍番薯再現 最快這時才回暖

今天清晨受到輻射冷卻的影響，各地天氣非常寒冷，白天氣溫明顯回升。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今晚開始到下周一清晨，會受到一波大陸冷氣團南下的影響，北部、東北部天氣偏冷，下周一白天之後大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

今天溫度，他說，今晨各地區都出現局部10度以下低溫，其中最低的溫度是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有9至10度低溫。今天白天氣溫就會明顯回升，高溫預計北部、東北部來到19度，其他地區可以來到20至23度，離島的澎湖、金門17至18度，馬祖14度左右。各地日夜溫差偏大。

溫度趨勢，張承傳表示，今晚開始到下周一清晨，有另外一波大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣偏冷一點點，其他地區早晚也比較寒冷一點。預計今晚到明晨、明晚到下周一清晨，各地低溫12至15度左右，明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門，局部地區還是有機會出現10度以下低溫。

明天白天高溫在北部和東北部和今天相比下降一點，張承傳表示，明天北部、東北部高溫掉到16至18度，中南部比較不受影響、高溫20至22度，所以明天中南部日夜溫偏大。下周一大陸冷氣團稍微減弱，氣溫就會有所回升；北部、東部高溫18至19度左右，中南部維持高溫20至22度。

張承傳表示，下周二、下周三會有一小波東北季風增強，下周三清晨有輻射冷卻影響，所以下周二、下周三各地早晚低溫還是會偏低一點，低溫和這段時間類似、13至15度。下周四、下周五低溫慢慢回升到14至16度左右。高溫部分，下周二至下周五北部、東北部回升到20至22度，中南部可以來到24至26度左右。所以未來日夜溫差仍偏大，尤其在西半部地區。

降雨趨勢，張承傳表示，未來1周水氣偏少，各地大致上多雲到晴為主的天氣。今天下半天到下周三在迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區，可能有局部零星降雨；今晚到下周一清晨，中南部山區會有些中層水氣移上來，有零星降雨。下周一晚上至下周二中部山區也會有零星降雨。下周四、下周五水氣再更為減少，只有東半部、恆春半島會有零星降雨。

張承傳表示，今晚開始到下周一清晨會有一波大陸冷氣團南下，天氣在北部、東北部又會變得偏冷，明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門有局部10度以下低溫。下周二、下周三會有東北季風再加上輻射冷卻的影響，各地還是偏冷，西半部日夜溫差偏大。

至於高山降雪機率，張承傳表示，下周一晚上至下周二，如果溫度和水氣有配合的話，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。今晚冷空氣強度是大陸冷氣團等級，相對於今天和昨天溫度就沒有這麼低，各地低溫12至15度之間。

是否將有颱風生成？張承傳表示，預計下周末，在菲律賓東方海面，有機會形成熱帶擾動，有機會發展起來，往呂宋島接近，後續變化繼續觀察。 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今晨氣溫、今天預測高溫。圖／中央氣象署提供