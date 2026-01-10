快訊

一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

南韓高速公路約30輛車連環撞5死！疑遇「黑冰」釀禍

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

揮別寒流今晚再迎冷氣團！2時間點恐凍番薯再現 最快這時才回暖

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今晚開始到下周一清晨，會受到一波大陸冷氣團南下的影響，北部、東北部天氣偏冷，下周一白天之後大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。本報資料照片
今晚開始到下周一清晨，會受到一波大陸冷氣團南下的影響，北部、東北部天氣偏冷，下周一白天之後大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。本報資料照片

今天清晨受到輻射冷卻的影響，各地天氣非常寒冷，白天氣溫明顯回升。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今晚開始到下周一清晨，會受到一波大陸冷氣團南下的影響，北部、東北部天氣偏冷，下周一白天之後大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

今天溫度，他說，今晨各地區都出現局部10度以下低溫，其中最低的溫度是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有9至10度低溫。今天白天氣溫就會明顯回升，高溫預計北部、東北部來到19度，其他地區可以來到20至23度，離島的澎湖、金門17至18度，馬祖14度左右。各地日夜溫差偏大。

溫度趨勢，張承傳表示，今晚開始到下周一清晨，有另外一波大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣偏冷一點點，其他地區早晚也比較寒冷一點。預計今晚到明晨、明晚到下周一清晨，各地低溫12至15度左右，明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門，局部地區還是有機會出現10度以下低溫。

明天白天高溫在北部和東北部和今天相比下降一點，張承傳表示，明天北部、東北部高溫掉到16至18度，中南部比較不受影響、高溫20至22度，所以明天中南部日夜溫偏大。下周一大陸冷氣團稍微減弱，氣溫就會有所回升；北部、東部高溫18至19度左右，中南部維持高溫20至22度。

張承傳表示，下周二、下周三會有一小波東北季風增強，下周三清晨有輻射冷卻影響，所以下周二、下周三各地早晚低溫還是會偏低一點，低溫和這段時間類似、13至15度。下周四、下周五低溫慢慢回升到14至16度左右。高溫部分，下周二至下周五北部、東北部回升到20至22度，中南部可以來到24至26度左右。所以未來日夜溫差仍偏大，尤其在西半部地區。

降雨趨勢，張承傳表示，未來1周水氣偏少，各地大致上多雲到晴為主的天氣。今天下半天到下周三在迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區，可能有局部零星降雨；今晚到下周一清晨，中南部山區會有些中層水氣移上來，有零星降雨。下周一晚上至下周二中部山區也會有零星降雨。下周四、下周五水氣再更為減少，只有東半部、恆春半島會有零星降雨。

張承傳表示，今晚開始到下周一清晨會有一波大陸冷氣團南下，天氣在北部、東北部又會變得偏冷，明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門有局部10度以下低溫。下周二、下周三會有東北季風再加上輻射冷卻的影響，各地還是偏冷，西半部日夜溫差偏大。

至於高山降雪機率，張承傳表示，下周一晚上至下周二，如果溫度和水氣有配合的話，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。今晚冷空氣強度是大陸冷氣團等級，相對於今天和昨天溫度就沒有這麼低，各地低溫12至15度之間。

是否將有颱風生成？張承傳表示，預計下周末，在菲律賓東方海面，有機會形成熱帶擾動，有機會發展起來，往呂宋島接近，後續變化繼續觀察。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今晨氣溫、今天預測高溫。圖／中央氣象署提供
今晨氣溫、今天預測高溫。圖／中央氣象署提供

冷氣團 低溫 氣象署

延伸閱讀

今晨全台酷寒探3.9度極端低溫 高山可能降雪 明天再有冷氣團南下

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！周五低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

明晚東北季風再增強 周三清晨最冷中部以北探14度

相關新聞

新竹關西3.9度平地最冷 鄭明典指關鍵是地形：山風流過的影響

今晨各地區出現局部10度以下低溫，其中溫度最低是新竹縣關西工作站3.9度，離島的金門也出現4.3度低溫，中南部、東部都有...

明晚0度線壓境 新一波冷空氣加持 恐再探個位數低溫

今晨新竹關西3.9度極端低溫，名列平地最冷。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晚起冷氣團再報到，自從進入2026年，台北測...

強冷空氣接力！明起這2時間點「中南部比北部冷」 恐再探10度以下低溫

還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至下周一清晨，將有新一波的大陸冷氣團南下影響。明天...

65歲以上人口逾2成 台灣正式邁入超高齡社會

內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，台灣二○二五年六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，正式邁...

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

今晨本島平地最低溫依序是新竹關西4.0度、苗栗造橋5.3度、桃園大溪5.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「...

揮別寒流今晚再迎冷氣團！2時間點恐凍番薯再現 最快這時才回暖

今天清晨受到輻射冷卻的影響，各地天氣非常寒冷，白天氣溫明顯回升。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今晚開始到下周一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。