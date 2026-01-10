快訊

天空飄細白雪...南橫公路結冰風險升高 關山警方與公路局滾動管制

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
寒流來襲，氣溫明顯下探，高山地區首當其衝。海拔2722公尺的台東南橫大關山隧道埡口一帶，天空飄下細細白雪，路面濕滑、結冰風險升高，行車安全備受考驗。圖／關山警分局提供
寒流來襲，氣溫明顯下探，高山地區首當其衝。海拔2722公尺的台東南橫大關山隧道埡口一帶，天空飄下細細白雪，路面濕滑、結冰風險升高，行車安全備受考驗。圖／關山警分局提供

寒流來襲，氣溫明顯下探，高山地區首當其衝。海拔2722公尺的台東南橫大關山隧道埡口一帶，天空飄下細細白雪，路面濕滑、結冰風險升高，行車安全備受考驗。關山警分局提醒，近日多處道路管制通行，請用路人注意路況。

公路局南區養護工程分局指出，南橫公路梅山口至向陽路段，仍採取有條件通行管制。每周僅在周五至周一開放通行，周二、三、四則全天封閉；開放日的通行時間為上午7點至下午2點，且必須在下午5點前離開管制路段，實際通行狀況仍會視天候、道路安全及災修進度滾動調整。

此外，海端鄉栗園路段161公里進行邊坡刷坡工程，施工期間自今年1月8日至2月13日止，每天上午8點至下午5點10分採取雙向時段性管制。不同星期的放行時段略有差異，提醒用路人行前務必留意相關公告，若遇連續假期或配合疏運，則不實施管制。

關山警分局表示，若低溫期間出現路面結冰、濃霧或天候急遽惡化，將配合公路單位即時實施交通管制與疏導，向陽派出所員警也會持續駐守山區要點，協助交通引導與安全提醒。呼籲民眾上山前可透過公路局App或官網查詢即時路況，並備妥雪鍊、打氣機等必要裝備，審慎評估行程。

