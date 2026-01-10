聽新聞
0:00 / 0:00
天空飄細白雪...南橫公路結冰風險升高 關山警方與公路局滾動管制
寒流來襲，氣溫明顯下探，高山地區首當其衝。海拔2722公尺的台東南橫大關山隧道埡口一帶，天空飄下細細白雪，路面濕滑、結冰風險升高，行車安全備受考驗。關山警分局提醒，近日多處道路管制通行，請用路人注意路況。
公路局南區養護工程分局指出，南橫公路梅山口至向陽路段，仍採取有條件通行管制。每周僅在周五至周一開放通行，周二、三、四則全天封閉；開放日的通行時間為上午7點至下午2點，且必須在下午5點前離開管制路段，實際通行狀況仍會視天候、道路安全及災修進度滾動調整。
此外，海端鄉栗園路段161公里進行邊坡刷坡工程，施工期間自今年1月8日至2月13日止，每天上午8點至下午5點10分採取雙向時段性管制。不同星期的放行時段略有差異，提醒用路人行前務必留意相關公告，若遇連續假期或配合疏運，則不實施管制。
關山警分局表示，若低溫期間出現路面結冰、濃霧或天候急遽惡化，將配合公路單位即時實施交通管制與疏導，向陽派出所員警也會持續駐守山區要點，協助交通引導與安全提醒。呼籲民眾上山前可透過公路局App或官網查詢即時路況，並備妥雪鍊、打氣機等必要裝備，審慎評估行程。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言