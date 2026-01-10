台灣冬天真的比較冷？他喊「德國5度體感更舒服」 兩派網友掀論戰

一名網友分享，台灣冬天的「濕冷」比歐洲低溫還難熬，甚至認為在德國5度，體感都比台灣來的舒適。貼文一出後，引起大量網友共鳴，指出關鍵在濕度與風勢差異，讓同樣的溫度，感受卻天差地遠。

這名網友在PTT以「為什麼不承認台灣冬天令人很不舒服？」為題，指出德國冬天氣候乾燥、風勢不強，就算5度的天氣，出門穿好外套就能保暖。反觀台灣冬季濕冷、風又大，穿外套也擋不住寒風刺骨，讓他覺得台灣的冬天真的特別難受。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「無庸置疑，北部冬天是那種刺入骨頭的冷，冷就算了還下雨，雨還不小有夠慘」、「很濕，體感感覺比較冷」、「濕到外套感覺吸水，保暖效果打折扣」、「外套會吸水氣，保暖效果差，不舒服的冷」、「台北濕冷到每天出門都在詛咒地球滅亡」、「日本0度真的比台灣寒流舒服」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「台灣都快沒四季、冬天短到不行了，還有什麼好靠北」、「我去高緯度國家，是手凍到沒感覺的」、「冬天去韓國、日本東北地區、瑞典，室外真的是冷到靠北，手指都不敢露出來以免凍傷」、「連下雪都沒有的國家，一天到晚說濕冷世界最冷其實蠻好笑的」、「只有台灣人會覺得全世界只有台灣冬天是濕冷」。