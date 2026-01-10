快訊

少子化嚴峻 新生兒人數下滑10萬人 專家：引進外籍人士減輕育兒負擔

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院昨在「1111 幸福企業頒獎典禮」中，獲頒「生技醫療類金獎」，為第3年得獎，也獲頒今年增設的「生育獎勵表彰」。圖／新光醫院提供
新光醫院昨在「1111 幸福企業頒獎典禮」中，獲頒「生技醫療類金獎」，為第3年得獎，也獲頒今年增設的「生育獎勵表彰」。圖／新光醫院提供

國內少子化嚴峻，醫療環境面臨醫護人力荒，新光醫院除為院內員工調薪，成功留住醫護人員，也提供員工不孕症療程優惠、友善孕產環境及育嬰補助等，副院長洪子仁說，醫療工作具高度專業性與特殊性，需有制度化支持系統，才能讓醫護在職場與生活間取得平衡，而面對日益嚴峻的少子化趨勢，他提出多元人力、基準補貼倡議，建議政府引進「育兒類」外籍人士。

洪子仁為台灣醫務管理學會理事長，內政部昨天公布戶口資料，2016年至2025年間，我國新生兒人數下滑逾10萬人，他建議，政府應專案引進「育兒類」外籍人士，協助民眾照顧家中0至3歲幼兒，此舉也能減少醫護人員輪三班的托育難題，幫助醫護留任。

洪子仁表示，針對3歲以下幼兒家庭，建議每月至少補助3萬元津，用於支付外籍助手薪資，「強力經濟支援與人力補給，是國家儲備未來競爭力關鍵，也是解決少子化必要手段。」

為確保醫療品質，新光醫院祭多項措施留才。洪子仁表示，為提升薪酬競爭力，自2023年至2026年持續優化醫護待遇，自2026年1月起，全院員工每人加薪1800元，將營運成果直接回饋給第一線同仁，統計近2年間，全院員工累計調薪幅度達14%，其中護理師調幅高達25%。此外，院方針對新進病房護理師提供7萬元簽約獎金及4年免費住宿，以實質福利減輕生活壓力，強化留才拉力。

新光醫院昨在「1111 幸福企業頒獎典禮」中，獲頒「生技醫療類金獎」，為第3年得獎，也獲頒今年增設的「生育獎勵表彰」。洪子仁說，該院將ESG內化為經營核心，盼透過實質調薪、育兒支持，建立醫護永續生態圈，「員工幸福感」為提升醫療品質服務品質動力來源，未來新光醫院將持續推動數位轉型，減輕員工負荷，並積極倡議育兒友善政策。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，應專案引進「育兒類」外籍人士，協助民眾照顧家中0至3歲幼兒，此舉也能減少醫護人員輪三班的托育難題，幫助醫護留任。圖／新光醫院提供
台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，應專案引進「育兒類」外籍人士，協助民眾照顧家中0至3歲幼兒，此舉也能減少醫護人員輪三班的托育難題，幫助醫護留任。圖／新光醫院提供

醫護人員 育兒

