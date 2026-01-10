今晨大範圍輻射冷卻低溫 下午又變天…專家曝1月颱侵台機率

今天清晨出現大範圍明顯的輻射冷卻低溫，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為風力比昨天清晨更小，輻射冷卻低溫發揮得又更徹底。平地最低溫出現在新竹關西3.9度，台北北投跟基隆七堵都是7.0度，甚至東部的花蓮鯉魚潭也降到8.7度低溫，低溫發生的範圍比昨天又稍微更廣，溫度也更低一些。

指標性的台北站今天清晨最低溫則是10.1度，吳聖宇說，同時間相對濕度已經上升到85%以上，比起昨天清晨最低溫9.1度，相對濕度不到80%來看，在幅射冷卻條件相近（風力微弱、風向偏南）的情況下，冷空氣本身強度確實是有稍微減弱了一些（露點溫度略為上升），但影響還是持續存在而且明顯。

今天下半天到晚間可能又有中層雲層水氣通過台灣上空，各地應該會再經歷一次雲量增多的過程，吳聖宇表示，同時底層東北季風強度也將自下午起逐漸增強，配合中層水氣增多，迎風面的東半部、恆春半島下午到晚間有局部短暫陣雨的機會，其他地方則是雲量偏多，中南部高山地區又要留意是不是有局部冰霰或雪發生的可能性。

吳聖宇表示，中層水氣較多的時間，大概持續到明天清晨，明天上午起較乾的空氣來到台灣附近，大部分地方轉為多雲到有陽光出來的天氣，轉乾比較明顯的話甚至會放晴，高山地區應該到明天白天也就不再有局部冰霰或雪的機會，不過溫度仍然很低，持續要注意結冰的現象發生。

溫度方面，吳聖宇表示，今天下午的東北季風再增強，將帶來下一波大陸冷氣團，又會有一股冷空氣要補充南下。白天北部、東北部高溫17至19度，下半天溫度開始下降，中部及花東地區高溫20至22度，南部高溫21至23度。

他說，今晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫約10至13度，空曠地區有機會降到7至9度，南部及花東都市地區低溫13至16度，空曠地區有機會降到10至12度左右。明天清晨輻射冷卻是否明顯，可能要看雲量而定，雲量較少的地方仍然有機會出現輻射冷卻低溫。

明天白天雖然陽光會逐漸出來，但是吳聖宇表示，北部、東北部預報高溫比今天還要低一點，受冷氣團的影響情況滿明顯的，中南部逐漸有陽光出來，因此高溫比較能往上升。夜晚到下周一清晨雲層減少之後，輻射冷卻作用可能會變得比較明顯，要特別注意局部極低溫發生的可能性。

吳聖宇表示，下周一東北季風減弱，風向轉為較偏東風，空氣持續偏乾，各地大致多雲到晴的天氣，只有花東地區雲量可能稍多一些。白天各地高溫較有回升，不過夜晚到下周二清晨溫度仍較低，輻射冷卻較明顯的地方還是有可能降到10度以下，日夜溫差相當明顯。

下周二可能又有一小股冷空氣南下，吳聖宇表示，迎風面地區降雨機會略增，各地溫度也略降，注意夜晚清晨的低溫情況。下周三到下周五冷空氣偏弱，底層也以偏東風為主，溫度回升幅度較大，日夜溫差依然較明顯，天氣則是維持穩定，大致為多雲到晴，還是沒有明顯的降雨機會。

何時再轉冷？他說，要等到下周末可能才會再有相對較明顯的冷空氣要南下，不過後面看起來溫度的降幅跟1月前半這段期間相比沒有那麼大，有機會再出現大陸冷氣團，但是會不會來到強烈冷氣團或以上還要再觀察。

是否有颱風生成可能？吳聖宇表示，下周後半在菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展的機會，預期在菲律賓東方海面轉向的機會高，不會接近台灣，轉向的位置偏南、偏東的話，外圍水氣應該也很難靠近，後續變化可以持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。