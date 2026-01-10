鹿林天文台1數據歸零！小編：小飛機覺得冷不想工作 人道立場不強迫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鹿林天文台地面有殘雪。圖／取自「鹿林天文台」臉書粉專
鹿林天文台地面有殘雪。圖／取自「鹿林天文台」臉書粉專

強烈大陸冷氣團、寒流接力影響，不只玉山降雪，海拔2862公尺的玉山國家公園塔塔加地區的鹿林天文台在前天、昨天連續兩天飄雪，「鹿林天文台」臉書粉專昨天分享風速數據突然歸零，「我們的小飛機（風向風速儀）也覺得冷不想工作，基於人道立場，我們不會強迫它工作的，請放心」。

鹿林天文台連續兩天分享下雪影片和照片，昨晚貼出1張圖表，數據突然「歸零」。原來是風向風速儀結冰了，導致數據異常。

網友建議「熱水澡伺候」，鹿林天文台回應，「請勿讓我們冒著生命危險上屋頂」。另有網友好奇是否會隨著日照開始解凍才又復活，鹿林天文台說，「我們覺得是」。

昨天玉山北峰的玉山氣象站也出現氣象儀器結冰情形，觀測員只好燒熱水，頂著刺骨寒風，提著裝有熱水的水壺，爬梯澆淋儀器「除冰」。前中央氣象局長鄭明典也在臉書說明，最簡單的除冰方法，就是燒一壺開水，拿上觀測塔，用熱水把冰溶化掉，是世界氣象組織建議的方式。

鹿林天文台的風速數據突然「歸零」，原來是風向風速儀結冰了。圖／取自「鹿林天文台」臉書粉專
鹿林天文台的風速數據突然「歸零」，原來是風向風速儀結冰了。圖／取自「鹿林天文台」臉書粉專

玉山國家公園 寒流

