明晚0度線壓境 新一波冷空氣加持 恐再探個位數低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
從850hpa（約1500m）高度場來看，皆預測於明天晚上0度線會壓境，換算台北測站低溫約12至13度之間，並影響至下周一。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
從850hpa（約1500m）高度場來看，皆預測於明天晚上0度線會壓境，換算台北測站低溫約12至13度之間，並影響至下周一。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

今晨新竹關西3.9度極端低溫，名列平地最冷。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晚起冷氣團再報到，自從進入2026年，台北測站從1月至今，已經連續10日達到至少大陸冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。

根據美國（GFS）與歐洲（EC）模式資料，今晚開始新的一波冷空氣南下。「觀氣象看天氣」表示，從850hpa（約1500m）高度場來看，皆預測於明天晚上0度線會壓境，換算台北測站低溫約12至13度之間，並影響至下周一。而下周二至下周三若台灣附近雲量持續偏少，輻射冷卻影響會比較顯著，台灣依舊會出現較低氣溫。

「觀氣象看天氣」表示，根據目前資料，新的一波冷空氣，其高壓中心出海位置離台灣較近、而台灣雲量偏少，不排除中部近山區河谷、平原也會出現類似這幾天個位數的低溫。台南以北及宜蘭地區，低溫大致介於13度上下。其中，桃竹苗及彰雲嘉要留意10至12度低溫；高屏及花東低溫則介於14至15度之間，日夜溫差很大，務必適時添加衣物做好保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

