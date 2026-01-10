強冷空氣接力！明起這2時間點「中南部比北部冷」 恐再探10度以下低溫

還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至下周一清晨，將有新一波的大陸冷氣團南下影響。明天及下周一的夜晚至清晨，北部及宜花地區最低溫在13至14度之間。中南部則因受輻射冷卻影響，最低溫反而會較北台灣來的更低，只剩11至13度。沿海、空曠及近山等局部地區，最低溫都有再出現10度以下的機率。

另一方面，他說，下周一晚間至下周二，中部以北山區因受到中高層水氣移入的影響，將轉為有零星短暫雨天氣。下周一晚至下周二3000公尺以上的高山都有可能再度飄雪的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。