快訊

教學／免註冊下載！「Insget.Net」IG照片、Reels、限動3步驟秒備份

「台大比陽明山文大更冷」！鄭明典曝原因、1現象說寒流也不勉強

聽新聞
0:00 / 0:00

影／玉山放晴了 覆蓋白雪如銀白世界

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供

玉山昨天清晨開始飄雪，持續到昨天下午左右，其他高山亦有結霜、霧淞等現象。今天玉山零下5.6度，天氣放晴，玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。

中央氣象署說，下周一晚至下周二中部以北3000公尺以上山區有零星降雪發生的機率，前往山區注意安全。

玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山主峰覆蓋白雪，景色絕美。圖／中央氣象署提供
玉山覆蓋白雪。圖／中央氣象署提供
玉山覆蓋白雪。圖／中央氣象署提供

玉山主峰 降雪 氣象署

延伸閱讀

玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶

影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界

影／首波寒流來襲 玉山再降瑞雪 絕美銀白世界曝光

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

相關新聞

明晚0度線壓境 新一波冷空氣加持 恐再探個位數低溫

今晨新竹關西3.9度極端低溫，名列平地最冷。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晚起冷氣團再報到，自從進入2026年，台北測...

強冷空氣接力！明起這2時間點「中南部比北部冷」 恐再探10度以下低溫

還沒冷完，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至下周一清晨，將有新一波的大陸冷氣團南下影響。明天...

65歲以上人口逾2成 台灣正式邁入超高齡社會

內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，台灣二○二五年六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，正式邁...

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

今晨本島平地最低溫依序是新竹關西4.0度、苗栗造橋5.3度、桃園大溪5.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「...

柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖法草案，昨天二度赴立法院，拜會立法院長韓國瑜。柯文哲表示，他與韓國瑜本來就熟識，平常就有...

影／玉山放晴了 覆蓋白雪如銀白世界

玉山昨天清晨開始飄雪，持續到昨天下午左右，其他高山亦有結霜、霧淞等現象。今天玉山零下5.6度，天氣放晴，玉山主峰覆蓋白雪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。