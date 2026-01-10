台大9.1度比陽明山的文大更冷 鄭明典曝原因、1現象說寒流也不勉強

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署表示，今天有10度以下氣溫發生的機率。怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？前中央氣象局長鄭明典在臉書以市區的台灣大學測站對比陽明山上的文化大學為例，今晨台大比文大的氣溫還低，他說，冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大冷颼颼，而山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了。

輻射冷卻低溫，文化大學今晨6時只有10.3度低溫，不過，台灣大學今晨6時9.1度低溫、比文大更冷。

「北台灣有點凍，以台灣標準」，鄭明典PO出今天平地的低溫分布列表，新竹關西最冷只有3.9度，低溫前20名都低於6.9度。他表示，清晨平地低溫太冷了，不是少數測站，滿大範圍的低溫，對台灣來說，7度以下是很低的低溫了。這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 今天上午6時的溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站