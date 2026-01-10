聽新聞
0:00 / 0:00
台大9.1度比陽明山的文大更冷 鄭明典曝原因、1現象說寒流也不勉強
輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署表示，今天有10度以下氣溫發生的機率。怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？前中央氣象局長鄭明典在臉書以市區的台灣大學測站對比陽明山上的文化大學為例，今晨台大比文大的氣溫還低，他說，冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大冷颼颼，而山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了。
輻射冷卻低溫，文化大學今晨6時只有10.3度低溫，不過，台灣大學今晨6時9.1度低溫、比文大更冷。
「北台灣有點凍，以台灣標準」，鄭明典PO出今天平地的低溫分布列表，新竹關西最冷只有3.9度，低溫前20名都低於6.9度。他表示，清晨平地低溫太冷了，不是少數測站，滿大範圍的低溫，對台灣來說，7度以下是很低的低溫了。這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言