快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

今晨全台酷寒探3.9度極端低溫 高山可能降雪 明天再有冷氣團南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，感受寒冷，不過白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18、19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大。本報資料照片
今天中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，感受寒冷，不過白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18、19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大。本報資料照片

今天冷空氣減弱，不過清晨氣溫仍偏低，中央氣象署觀測資料，今天最低溫出現在新竹縣關西鎮3.9度，其次是苗栗縣造橋鄉5.2度、新竹縣寶山鄉5.5度、苗栗縣頭屋鄉5.7度。

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。橙色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣。

中央氣象署說，今天中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，感受寒冷，不過白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18、19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大。

天氣方面，今天西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，留意下半天起東北風增強，雲量逐漸增多，西半部山區水氣增，亦有零星降雨的機率。澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，9至18度，馬祖晴時多雲，7至14度。

至於高山降雪機率？氣象署表示，若水氣與溫度配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或冰霰出現的機率。

明天至下周一清晨大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一白天起至下周五大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下周一晚起至下周二水氣增多，中部以北山區亦有零星短暫雨的機率。

下周六東北季風增強，1月18日至1月19日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周一基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

下周一晚至下周二中部以北3000公尺以上山區有零星降雪發生的機率，前往山區注意安全。高山夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全及嚴防霜害。

氣溫 宜蘭 新竹

延伸閱讀

氣象署公布天氣展望 先冷後回升、東半部有零星短暫雨

影／南橫啞口再現降雪美景 遊客守候驚呼：等到了

大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關

台北9.1度寒流達標 今晚到明晨再度全台急凍恐下探7度低溫 還有冷氣團

相關新聞

65歲以上人口逾2成 台灣正式邁入超高齡社會

內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，台灣二○二五年六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，正式邁...

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

今晨本島平地最低溫依序是新竹關西4.0度、苗栗造橋5.3度、桃園大溪5.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「...

柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖法草案，昨天二度赴立法院，拜會立法院長韓國瑜。柯文哲表示，他與韓國瑜本來就熟識，平常就有...

新增碳封存實施環評 台電憂多一道管制延宕開發

環境部去年底預告修法，要求不分規模的碳封存開發行為都必須實施環評，昨邀專家學者、業者共同舉辦草案研商會。台電憂心，若碳封...

台灣燈會在嘉義…神木主燈21公尺高 小提燈「喔熊馬」亮相

二○二六台灣燈會即將於三月三日至十五日，在嘉義登場。主燈「光沐─世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」昨搶先亮相。今年主燈...

苗栗醫院急重症大樓延宕16年 拚6月開工

苗栗縣醫療資源缺乏，衛福部苗栗醫院2010年規畫興建急重症醫療大樓，經多次流標中止，2024年修改規畫，合併急重症、放射...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。