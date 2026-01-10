今晨全台酷寒探3.9度極端低溫 高山可能降雪 明天再有冷氣團南下

今天冷空氣減弱，不過清晨氣溫仍偏低，中央氣象署觀測資料，今天最低溫出現在新竹縣關西鎮3.9度，其次是苗栗縣造橋鄉5.2度、新竹縣寶山鄉5.5度、苗栗縣頭屋鄉5.7度。

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。橙色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣。

中央氣象署說，今天中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，感受寒冷，不過白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18、19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大。

天氣方面，今天西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，留意下半天起東北風增強，雲量逐漸增多，西半部山區水氣增，亦有零星降雨的機率。澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，9至18度，馬祖晴時多雲，7至14度。

至於高山降雪機率？氣象署表示，若水氣與溫度配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或冰霰出現的機率。

明天至下周一清晨大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一白天起至下周五大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下周一晚起至下周二水氣增多，中部以北山區亦有零星短暫雨的機率。

下周六東北季風增強，1月18日至1月19日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周一基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

下周一晚至下周二中部以北3000公尺以上山區有零星降雪發生的機率，前往山區注意安全。高山夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全及嚴防霜害。