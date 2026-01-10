氣象署公布天氣展望 先冷後回升、東半部有零星短暫雨

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初受冷高壓影響，北部及東半部氣溫偏低，西半部晴到多雲、日夜溫差大，僅局部地區及東半部有零星短暫雨；隨後冷高壓勢力減弱，各地氣溫略回升。第2周仍有受北方系統影響的可能。

雨量方面，中央氣象署說，因環境場水氣增加，降雨機率略提高，預報不確定大，隨時注意中央氣象署所發布的最新資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，南部以「接近」氣候正常值的機率最大，其他地區以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。