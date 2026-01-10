新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

今晨本島平地最低溫依序是新竹關西4.0度、苗栗造橋5.3度、桃園大溪5.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，新北石碇6.4度度、台北北投及基隆七堵也只有7.0度。今晨各地大多晴朗，本島部分地區靜風，所以有強輻射冷卻效應，帶來極低溫。最低氣溫持續降至5度以下，今晨各地區平地的最低氣溫約在6至10度。

他說，今天白天氣溫略升，傍晚起至下周一清晨，另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗，迎風面雲量略增，東半部轉偶有局部短暫雨的機率。今晚、明晨輻射冷卻減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明天白天、氣溫略降，明晚、下周一晨因輻射冷卻增強，氣溫再降。今天北部6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度。

下周一白天起至下周五各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但吳德榮表示，因輻射冷卻偏強，連日的早晚氣溫仍很低，且日夜溫差擴大。所以幾乎持續一整周，氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

近期有颱風生成可能？吳德榮說，各國模式模擬顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋發生1月颱並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過。對台灣是否有間接影響，言之過早，各國模擬還在調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。