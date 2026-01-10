什麼是冰霧？ 鄭明典解惑：像霜花斷落的冰屑
昨天清晨開始玉山有飄雪出現，持續到昨天下午左右，其他高山亦有結霜、霧淞等現象。中央氣象署玉山氣象站氣象觀測員昨天連忙為氣象儀器除冰，衣袖沾滿「冰霧」。什麼是冰霧？前中央氣象局長鄭明典說，一般在平地看到的霧是液態水，造成霧淞的霧氣是過冷水，也是液態。在更冷的地方會有冰霧，是隨風飄的冰晶，為固態水。
鄭明典在臉書表示，冰霧的固態冰不是雪花，多數是不規則形狀的細小冰晶，有點像霜花斷落的冰屑。冰霧的固態冰碰到障礙物可能彈開，碰到結冰表面則會附著在冰面上，持續附著在冰面上會形成不規則的冰團，密度比霧淞低很多。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言