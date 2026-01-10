快訊

台灣凍番薯！ 新竹關西4.0度嚴寒低溫 「雲少、風弱」輻射冷卻明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料，今天最低溫出現在新竹縣關西鎮4.0度，其次是苗栗縣造橋鄉5.3度、新竹縣寶山鄉5.5度、苗栗縣頭屋鄉5.7度。

中央氣象署發布低溫資訊，今天有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）低溫區域包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）為新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，周末各地氣溫仍寒冷，防範10度或10度以下低溫出現，下周冷空氣減弱回暖。

天氣風險公司表示，今天和明天持續受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏乾、降雨不多，但夜間到清晨在「雲少、風弱」條件下輻射冷卻明顯，低溫容易再下探。空曠沿海、內陸平原與縱谷地區留意10度或10度以下低溫；高山配合低溫，局部仍不排除短暫冰霰或降雪，不過因水氣有限，範圍與時間相對都偏短。

下周一白天起至下周二大陸冷氣團將逐漸減弱，天氣風險公司表示，白天各地回升1至2度，北東部高溫約20度左右、中南部約23至25度，夜晚至清晨仍有寒意，北東部低溫約12至13度、中南部約13度；晴朗少雲處仍有輻射冷卻，日夜溫差仍偏大，長者與心血管、呼吸道敏感族群仍須留意早晚溫差變化。

天氣風險公司表示，下周三起至下周末，台灣附近轉為東北風至偏東風環境，北方冷空氣勢力偏弱，各地氣溫續升，白天回暖更明顯；早晚雖仍偏涼，但與本周相比寒冷程度將大幅緩解。不過迎風面的北部、東半部將轉有局部短暫陣雨，西半部則仍以多雲到晴為主。

另外，天氣風險公司表示，下周預報模式顯示，南方洋面有熱帶擾動發展跡象，可能接近菲律賓一帶，屬季節上常見情形，目前變數仍高，未來有待觀察預報變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今天清晨5時溫度分布。圖／取自中央氣象署網站
輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片
