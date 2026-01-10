橘世代／【與AI共老】AI愈聰明 人愈要有思辨能力
生成式ＡＩ普及，從過去「凡事問Google」，到現在「凡事問ＡＩ」，人們早已習慣把問題交給演算法處理。然而，源華智醫總經理、宏碁智醫前總經理許銀雄提醒「ＡＩ是工具，不是主人」ＡＩ可以用來補足思考盲點、協助規畫細節，但人生的判斷與選擇，仍必須由人自己負責。「要善用ＡＩ，就一定要有自己的思辨力與判斷力，否則很容易被它牽著走」。
談到人工智慧之父Geoffrey Hinton近年多次公開示警，甚至坦言後悔投入ＡＩ研究，許銀雄指出，超智能發展速度極快，風險已無法忽視，「潘朵拉的盒子已經被打開，人類社會面臨的挑戰非常大。」他舉例，ＡＩ在二○二三年就已通過美國醫師執照考試，成績甚至高於一般醫師門檻，「你要ＡＩ做的事情，它往往不會比專家差，人類在速度與資訊量上，很難競爭」。
但他強調，ＡＩ的強大，不代表人類可放棄主導權，「選擇與承擔後果的，始終是人自己」。
ChatGPT問世初期，社群曾熱烈討論如何寫出「好Prompt」。但隨著ＡＩ快速進化，許銀雄認為，關鍵早已不只是「怎麼問」，而是「怎麼想」。他提醒，人必須學會檢視ＡＩ給出的答案，思考其中的假設與盲點，適時修正方向，而不是照單全收。
「ＡＩ愈強，人愈要有觀點。」他直言，如果缺乏立場與判斷，人的價值就會被削弱。在他看來，ＡＩ是知識豐富的助手，但真正的智慧，仍在於人如何理解、轉化與運用這些資訊。
