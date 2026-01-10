聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【與AI共老】AI愈聰明 人愈要有思辨能力

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
源華智醫總經理許銀雄預測，未來每個人都可能擁有多個「AI分身」，處理生活大小事。 本報資料照片
源華智醫總經理許銀雄預測，未來每個人都可能擁有多個「AI分身」，處理生活大小事。 本報資料照片

生成式ＡＩ普及，從過去「凡事問Google」，到現在「凡事問ＡＩ」，人們早已習慣把問題交給演算法處理。然而，源華智醫總經理、宏碁智醫前總經理許銀雄提醒「ＡＩ是工具，不是主人」ＡＩ可以用來補足思考盲點、協助規畫細節，但人生的判斷與選擇，仍必須由人自己負責。「要善用ＡＩ，就一定要有自己的思辨力與判斷力，否則很容易被它牽著走」。

談到人工智慧之父Geoffrey Hinton近年多次公開示警，甚至坦言後悔投入ＡＩ研究，許銀雄指出，超智能發展速度極快，風險已無法忽視，「潘朵拉的盒子已經被打開，人類社會面臨的挑戰非常大。」他舉例，ＡＩ在二○二三年就已通過美國醫師執照考試，成績甚至高於一般醫師門檻，「你要ＡＩ做的事情，它往往不會比專家差，人類在速度與資訊量上，很難競爭」。

但他強調，ＡＩ的強大，不代表人類可放棄主導權，「選擇與承擔後果的，始終是人自己」。

ChatGPT問世初期，社群曾熱烈討論如何寫出「好Prompt」。但隨著ＡＩ快速進化，許銀雄認為，關鍵早已不只是「怎麼問」，而是「怎麼想」。他提醒，人必須學會檢視ＡＩ給出的答案，思考其中的假設與盲點，適時修正方向，而不是照單全收。

「ＡＩ愈強，人愈要有觀點。」他直言，如果缺乏立場與判斷，人的價值就會被削弱。在他看來，ＡＩ是知識豐富的助手，但真正的智慧，仍在於人如何理解、轉化與運用這些資訊。

ChatGPT 人類社會 AI

延伸閱讀

連日批免費營養午餐 黃偉哲跟進了

人工智慧大模型MiniMax在港上市 首日股價翻倍

影／台南政策轉彎宣布營養午餐免費 黃偉哲解釋原因：打開潘朵拉盒子

《垃圾世界》280年後的地下禁區 人工怪物崇拜人類女性

相關新聞

65歲以上人口逾2成 台灣正式邁入超高齡社會

內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，台灣二○二五年六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，正式邁...

超高齡社會 薛承泰：年金制度急須檢討

隨著六十五歲以上人口占比正式突破兩成，台灣全面邁入「超高齡社會」，人口結構的急遽轉變，正對既有制度與生活型態形成全面性挑...

柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖法草案，昨天二度赴立法院，拜會立法院長韓國瑜。柯文哲表示，他與韓國瑜本來就熟識，平常就有...

新增碳封存實施環評 台電憂多一道管制延宕開發

環境部去年底預告修法，要求不分規模的碳封存開發行為都必須實施環評，昨邀專家學者、業者共同舉辦草案研商會。台電憂心，若碳封...

台灣燈會在嘉義…神木主燈21公尺高 小提燈「喔熊馬」亮相

二○二六台灣燈會即將於三月三日至十五日，在嘉義登場。主燈「光沐─世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」昨搶先亮相。今年主燈...

苗栗醫院急重症大樓延宕16年 拚6月開工

苗栗縣醫療資源缺乏，衛福部苗栗醫院2010年規畫興建急重症醫療大樓，經多次流標中止，2024年修改規畫，合併急重症、放射...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。